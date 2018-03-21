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Сын Каддафи заявил о наличии у него улик против Саркози

22.03.2018 06:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что располагает доказательствами, что бывший президент Франции Николя Саркози использовал деньги из Ливии, чтобы профинансировать свою президентскую кампанию в 2007 году. Об этом он сообщил изданию Africa News, комментируя выдвинутые против Саркози обвинения в мошенничестве и незаконном финансировании избирательной кампании.


Саиф аль-Ислам Каддафи. Фото: Reuters

«Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, а также бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании. Также готов дать показания бывший директор Libya Investment Башир Салах, несмотря на то, что ему угрожают смертью», — сказал сын Каддафи. Он отметил, что говорил об этих уликах в интервью Euronews в 2011 году. Тогда он утверждал, что в его распоряжении есть «банковские счета, документы, банковские переводы» и обещал их обнародовать.

Саиф аль-Ислам Каддафи возложил ответственность за «хаос и распространения терроризма, нелегальной иммиграции в Ливии на Николя Саркози и призвал действующего президента Эмманюэля Макрона предпринять меры и поддержать ливийский выборный процесс, «чтобы исправить то, что сделал его предшественник».

Во вторник, 21 марта, Саркози были предъявлены обвинения в вымогательстве и незаконном финансировании своей предвыборной кампании, а также в присвоении государственных средств, которые он получил из Ливии.

Расследование этого дела началось в 2013 году. Как утверждал французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин, Муаммар Каддафи предоставил Саркози € 50 млн. В свою очередь, бывший президент утверждает, что никаких денег он не получал. Кроме того, против Саркози открыто еще одно расследование. Оно касается сомнительных затрат на его избирательную кампанию, которая проводилась в 2012 году.

Николя Саркози занимал должность президента Франции с 2007 по 2012 году. В 2012 году лидером страны стал Франсуа Олланд.

 
 
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"У меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу", - заявил сын Каддафи.
 
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