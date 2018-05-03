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Мировая реакция на военную операцию в Сирии: от "пропорционального ответа" до "преступников"

14.04.2018 11:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в пятницу начали военную операцию против Сирии. По объектам в этой арабской стране были нанесены удары. Реакция стран — в нашем обзоре.


Фото: Reuters

Сирия

Ракетные удары США и их союзников по сирийским объектам направлены на срыв миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по проверке сообщений о предполагаемой химатаке в городе Дума. С таким утверждением, как передает в субботу агентство SANA, выступил МИД Сирии.

В сообщении отмечается, что «время агрессии совпало с прибытием миссии ОЗХО в Сирию для расследования предполагаемых химатак в Думе». По версии ведомства, удары «направлены главным образом на то, чтобы помешать работе миссии» и «не допустить разоблачения сфабрикованных данных».

«Сирия призывает международное сообщество твердо и решительно осудить эту агрессию, которая только усугубит напряженность в мире и создаст угрозы международному миру и безопасности. Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает вероломную тройственную агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии, что является грубым нарушением международного права, принципов и устава ООН», — говорится в заявлении.

Причиной агрессии западных стран Дамаск называет разочарование от провала заговора в отношении Сирии и успехи правительственной армии в борьбе с террористическими группировками. В МИД подчеркнули, что сирийский народ един и продолжит защищать единство и суверенитет Сирии.

Великобритания

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приветствовал удар союзников по Сирии. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

«Приветствую новость об ударах британских военных по основным связанным с химоружием объектам в Сирии, нанесенным совместно с американскими и французскими союзниками. Мир един в своем отвращении к любому использованию химоружия, особенно против гражданских», — написал он.

Германия

Германия поддерживает военную акцию США, Великобритании и Франции против правительственных сил Сирии. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Военная акция была необходимой и соразмерной», — отметила глава правительства, высказав мнение, что акция преследовала цель обеспечить эффективность механизмов запрета на применение отравляющих веществ и предостеречь Дамаск от якобы новых химических атак.

«Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совета Безопасности ООН таким образом взяли на себя ответственность», — подчеркнула Меркель.

Нидерланды

Нидерланды с пониманием отнеслись к действиям США, Великобритании и Франции в Сирии. Об этом написал в субботу в Facebook голландский премьер-министр Марк Рютте.

«Власти Нидерландов считают весьма вероятным, что в Сирии было использовано химическое оружие, и что за этим стоит сирийский режим, — отметил он. — Для международного сообщества это неприемлемо. Поэтому мы с пониманием относимся к действиям США, Великобритании и Франции, которые являются пропорциональными и хорошо продуманными в данных условиях».

Кроме того, премьер выступил с критикой в отношении России, заблокировавшей ряд западных резолюций по Сирии и тем самым «препятствующей установлению правды и использованию международного права в ситуациях с применением химического оружия».

Дания

Дания безоговорочно поддерживает удары, нанесенные по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии Соединенными Штатами совместно с Великобританией и Францией. Об этом заявил глава МИД скандинавского королевства Андерс Самуэльсен.

«Трагическая картина, которую мы наблюдали после химической атаки в Думе в прошлую субботу, ярко подчеркивает глубокое презрение режима Асада к человеческим жизням. Подобные действия должны иметь последствия. Неприемлемо то, что Россия во вторник вновь помешала Совету Безопасности исполнить свои обязанности в отношении Сирии. Поэтому Дания безоговорочно поддерживает тот ответ на злодеяния сирийского режима, который дали наши союзники», — отметил Самуэльсен, письменное заявление которого было распространено МИД Дании.

Глава датской дипломатии добавил, что международное сообщество должно демонстрировать, что не будет бездействовать в случае применения химического оружия против населения Сирии.

Чехия

Чешская Республика рассматривает военную операцию США, Франции и Великобритании в Сирии как пропорциональный ответ на химические атаки, которые якобы осуществили правительственные силы в городе Дума. Об этом МИД Чехии сообщил в своем Twitter в субботу.

«Чешская республика в последние несколько дней решительно осуждала варварское нападение на гражданское население в Думе и призывала к немедленному и независимому расследованию, — говорится в коротком сообщении МИД. — Сегодняшнее военное вмешательство воспринимается как ясное послание любому, кто решит продолжать [осуществление] химических атак в Сирии».

Внешнеполитическое ведомство также поддержало «заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и позицию ЕС» по данной теме и призвало возобновить мирные переговоры для поиска политического решения кризиса в Сирии. «Чешская республика выступала и всегда будет выступать против использования химоружия, в поддержку Международной независимой комиссии по расследованию в Сирийской Арабской Республике и международных механизмов для расследования нападений с применением химического оружия, а также за строгое наказание правонарушителей», — заявляет чешский МИД.

Бельгия

Бельгия призвала к политическим консультациям по Сирии, чтобы не допустить эскалации после авиаударов США. Об этом написал премьер-министр Шарль Мишель в Twitter.

«Бельгия строго осуждает применение химического оружия в Сирии. Мы выражаем понимание совместным действиям США, Франции и Великобритании. Теперь необходимо сосредоточиться на политических консультациях, чтобы не допустить эскалации», — сказал он.

Турция

Анкара «приветствует» проведенную западной коалицией атаку по территории Сирии и рассматривает ее как ответ на применение химоружия официальным Дамаском против мирного населения. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, которое приводит Daily Sabah.

«Действия коалиции проходили в условиях нападения режима против жителей Думы, против всего человечества. Мы приветствуем удары, которые теперь на совести Дамаска», — сказано в заявлении МИД.

В турецком внешнеполитическом ведомстве считают, что удар западной коалиции поможет предотвратить последующее возможное применение химоружия в каких-либо регионах.

Япония

Правительство Японии поддерживает удары коалиции по Сирии и рассматривает их как меры по предотвращению ухудшения ситуации в стране. Об этом в субботу заявил журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Японское правительство поддерживает стремление США, Великобритании и Франции не допустить применение химического оружия в Сирии. Мы расцениваем эти действия [ракетные удары] как меру по предотвращению ухудшения ситуации», — сказал он.

Абэ также добавил, что вечером в субботу Япония проведет заседание Совета национальной безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация в Сирии.

Канада

Канада поддерживает решение США, Франции и Великобритании о нанесении ударов по Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«Канада поддерживает решение Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Франции по принятию мер по ослаблению способности режима [президента Башара] Асада совершать нападения с использованием химического оружия против собственного народа», — сказал премьер. Трюдо добавил, что Канада продолжит работу со своими международными партнерами по расследованию использования химоружия в Сирии и будет добиваться привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.

Иран

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи назвал в субботу глав США, Франции и Великобритании преступниками после ударов по Сирии.

«Нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании — преступники», — приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.

Кроме того, лидер Ирана также сообщил, что «США и их союзники не добьются каких-либо результатов посредством совершенного в Сирии преступления».

Финляндия

Президент Финляндии Саули Ниинистё надеется, что удары по Сирии США, Великобритании и Франции помогут предотвратить новое использование химического оружия. Об этом он сообщил в субботу в эфире телекомпании Yle, комментируя ситуацию.

«Это ожидаемое событие из-за драматических новостей последнего времени… В этом [ударах по Сирии] есть не только элемент наказания, но и предупреждения», — сказал президент. «Само по себе произошедшее, если брать ситуацию в Сирии в целом, ничего не решает, но, надеюсь, предотвратит дальнейшее использование химического оружия», — добавил он.

По его словам, пока неизвестно, что последует за действиями США, Великобритании и Франции. Ниинистё рассчитывает, что ответ на это со стороны РФ может быть таким, что «не будет сделан шаг вперед в этой войне». «Риторика жесткая, но я надеюсь, что за кулисами есть каналы коммуникации, за счет которых удастся обеспечить то, что случайно не произойдет того, что разожжет большое пламя», — заключил Ниинистё.

Россия

14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам Вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирии. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Беларусь

В МИД Беларуси решительно осудили удары, нанесенные по территории Сирии.

«Тем самым ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона», — отметили в ведомстве.

В МИД Беларуси призвали все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам. Флот США, а также американские и британские ВВС наносили удары по объектам в Сирии с 3.42 до 5.10 по минскому времени — в общей сложности 1 час 28 минут. Были выпущены более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». Удары, по словам американских военных, наносились по «научному центру в Дамаске, складу химического оружия в западном Хомсе, хранилищу химикатов и командному пункту неподалеку от Хомса».

Основанием для удара по Сирии стала предполагаемая химическая атака, жертвами которой стали 70 человек в Думе в начале апреля. Страны Запада возложили ответственность за атаку на Башара Асада и Россию. Российская сторона опровергла эти заявления и обвинила в провокациях Великобританию.

 
Теги: Новости
 
 
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Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в пятницу начали военную операцию против Сирии. По объектам в этой арабской стране были нанесены удары....
 
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