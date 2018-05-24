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Розыгрыш Бориса Джонсона: о чем британский министр говорил с российскими пранкерами

25.05.2018 07:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал жертвой розыгрыша телефонных пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова, известных по прозвищам Лексус и Вован. Пранкер позвонил Джонсону, представившись новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.


Фото: Reuters

Аудиозапись разговора, прошедшего, по информации агентства Bloomberg, 8 мая, выложили на канале пранкеров в YouTube.

Министерство иностранных дел Британии подтвердило, что с пранкерами действительно беседовал Джонсон, и раскритиковало шутников за несерьезность.

«Использование химического оружия в Солсбери и в Сирии, а также недавние события в Армении — это серьезные вещи», — говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства. «Эти инфантильные поступки показывают недостаток серьезности звонившего и тех, кто за ним стоит», — добавили в ведомстве.

«Если это была попытка выставить нас смешными, то эффект полностью обратный», — сказал в беседе с Bloomberg заместитель Джонсона Алан Данкан.

Би-би-си собрала самые любопытные моменты из разговора министра и пранкера.

Об Армении

Джонсон: Господин премьер-министр, позвольте мне поздравить вас с вашим большим успехом. Я очень надеюсь, что Британия и Армения отныне смогут укреплять отношения. Мы за всем наблюдали, и меня особенно впечатлила ваша роль в том, что протесты оставались мирными.

Лидер протестного движения в Армении, депутат оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян стал премьером Армении 8 мая.

С 13 апреля в Армении проходили митинги, спровоцированные заявлением экс-президента Сержа Саргсяна о намерении баллотироваться на пост премьера. Парламент, несмотря на многотысячные оппозиционные митинги, избрал Саргсяна главой правительства, но уже 23 апреля Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Затем 1 мая Республиканская партия отклонила кандидатуру Пашиняна, и уже 2 мая его сторонники устроили забастовку, перекрыв основные магистрали и парализовав движение по всей стране. После этого республиканцы заявили, что поддержат кандидата от оппозиции на повторном голосовании 8 мая.

В ходе протестов не произошло столкновений между революционерами и полицией.

Джонсон: Географическое положение вашей страны предполагает политику балансирования [между Россией и Западом], и мы это понимаем.

С самого начала волнений в Армении многие начали задавать вопросы о том, не стоит ли за революцией другая страна, и если стоит, то какая?

Пашинян до и после назначения премьером сделал ряд заявлений о том, что не планирует портить отношения Армении с Россией. В то же время он заявил, что его целью является воплощение в реальность договоров между Арменией и Евросоюзом, которые ратифицированы и подписаны.

О России

Джонсон: Очень важно, господин премьер, что у нас не будет новой холодной войны. Никто в Великобритании этого не хочет. И лично мне кажется, что Россия совершила эту ужасную ошибку в том, что они сделали в Уилтшире, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль «Новичком». Они в целом ведут крайне подрывную деятельность. И это плохо для самой России. И если бы я мог передать послание Путину, я бы сказал: мы не хотим холодной войны, но мы хотим увидеть улучшение в том, как ведет себя Россия.

Британско-российские отношения испортились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. После того как британские спецслужбы пришли к выводу, что за отравлением, вероятнее всего, стоит Кремль, Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре ряд стран Европы и США выслали более 150 российских дипломатов.

Джонсон: Мне кажется, единственное, на что реагируют русские, — это решительность и жесткость. И вам надо очень четко обозначить намерения и ваше видение будущего Армении.

Российские власти отрицают причастность к отравлению Скрипалей. Их аргументы заключаются, в частности, в том, что России невыгодно было бы идти на риски накануне чемпионата мира по футболу, и в том, что Скрипаль ушел в отставку и не мог располагать информацией, опасной для российских властей.

Пранкер изложил эти аргументы Джонсону, на что тот ответил, что Британия готова поделиться «дополнительными уликами» с Арменией, и Британия «почти на сто процентов» уверена, что за отравлением стоит Россия.

О «Новичке»

Пранкер: Кстати, вы уверены, что это именно Путин приказал отравить Скрипалей? Очень темная история.

Джонсон: Да, уверен.[…] Мы будем рады предоставить вам больше доказательств, которые мы сможем предъявить с течением времени. Но мне кажется, что русским важно знать, что Великобритания абсолютно решительно настроена жестко им противостоять.

12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что Скрипалей действительно отравили нервно-паралитическим веществом. В то же время в организации сообщили, что, помимо опубликованной части этого доклада, существует еще и засекреченная, переданная в распоряжение всех стран — членов организации. Россия является членом ОЗХО.

Владимир Путин ранее заявлял, что вещества, похожие на «Новичков», могли произвести «в 20 странах мира».

О «грязных деньгах»

Джонсон: «Мы продолжим жестче давить на некоторых олигархов из путинского окружения. И мне кажется, самыми эффективными мерами до последнего времени были не только санкции против действий в Украине, но санкции в отношении таких людей, как господин Дерипаска и „РУСАЛ“. И мы продолжим ужесточать наши меры и будем вводить новые санкции».

В Британии после отравления Скрипалей идет борьба с российским влиянием. Несколько дней назад вышел доклад комитета иностранных дел Палаты общин по итогам парламентского расследования «русской коррупции в Британии», который может стать основанием для изменений в законодательстве.

Весной 2017 года британский парламент принял закон «О финансах преступного происхождения» (Criminal Finance Act), который дал правительству несколько инструментов борьбы с «грязными деньгами» и их владельцами, однако конкретных шагов в рамках этого закона пока предпринято не было.

20 мая российский олигарх, бизнесмен и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович запросил продления своей британской визы, но не получил ответа.

Некоторые истолковали это как начало давления на обосновавшихся в Лондоне российских богачей, хотя на самом деле никаких официальных подтверждений этому нет.

Глава британского МИД добавил, что не все живущие в Лондоне олигархи приближены к Кремлю, и британским властям «нужно время, чтобы разобраться», какие из них связаны с властями России.

 
 
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал жертвой розыгрыша телефонных пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова, известных по...
 
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