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В ресторане в Канаде взорвалась самодельная бомба
25.05.2018 08:51 — Новости Мира | БелТА
Место происшествия
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена причина
Полиция объявила в розыск двух молодых людей, которых подозревают в подрыве самодельной бомбы. Они, по данным правоохранителей, привели взрывное устройство в действие и сбежали.
Как сообщалось, при взрыве пострадали как минимум 15 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.-0-
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена причина взрыва на территории ресторана в канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио), передают информационные...
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