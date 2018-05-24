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Путин ответил на вопрос о выдвижении на третий президентский срок

25.05.2018 20:11 — Новости Мира | Tut.by  
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На встрече с руководителями информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что намерен придерживаться нормы Конституции, которая устанавливает ограничение по продолжительности президентских сроков: не более двух подряд. Прямую трансляцию со встречи вел телеканал «Россия 24».


Фото: Reuters

Путин отвечал на вопрос, оставит ли он пост президента, когда окончится его четвертый срок. «Сейчас у меня второй срок подряд — не более двух сроков подряд», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в 2008 году, отработав два президентских срока, покинул пост.

9 мая в парламенте Чечни обсуждалось предложение внести поправку в Конституцию, чтобы позволить президенту занимать должность три срока подряд. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая поправка к Основному закону «не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее». Незадолго до этого с идеей пересмотреть Конституцию выступал глава региона Рамзан Кадыров. Он аргументировал это тем, что «Путину нет альтернативы».

18 мая Чечня внесла соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, комментируя чеченскую инициативу, что вопрос о сроках не стоит на повестке дня Путина.

Путин был впервые избран президентом в 2000 году, до этого он с 31 декабря 1999 года исполнял обязанности главы государства в связи с отставкой Бориса Ельцина. В 2008 году президентом был избран Дмитрий Медведев. Он предложил увеличить сроки полномочий президента и Госдумы с четырех до шести и пяти лет соответственно. Поправки к Конституции были приняты в конце того же года.

После окончания голосования на президентских выборах в 2018 году Путин заявил журналистам, что у него нет планов менять текст Конституции.

 
 
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Путин отвечал на вопрос, оставит ли он пост президента, когда окончится его четвертый срок. "Сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд", - сказал...
 
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