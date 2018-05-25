Экзитполы: Ирландцы проголосовали за легализацию абортов

Жители Ирландии в пятницу, 25 мая, большинством голосов проголосовали за легализацию абортов. По данным экзитополов, за отмену закрепленного в конституции «права на жизнь эмбриона» проголосовало 68 процентов участников референдума. Всего в нем могли принять участие 3,2 миллиона человек.

Как отмечает агентство dpa, за легализацию абортов проголосовали в основном молодые люди и женщины. Так, среди тех, кому от 18 до 24 лет, за отмену запрета проголосовало около 90 процентов.

В католической Ирландии запрет абортов был внесен в конституцию после референдума 1983 года. С 2014 года аборты разрешены в том случае, если беременность составляет угрозу для жизни матери. При этом ирландкам не запрещалось делать аборт за границей. С 1980 по 2016 годы этой возможностью воспользовались 170 тысяч жительниц страны.

После положительного исхода референдума правительство собирается внести проект закона, который разрешает прерывание беременности в первые 12 недель, а в исключительных случаях — таких, как угроза жизни матери или тяжелые пороки развития плода, — до 22 недель беременности. Официальные результаты референдума будут объявлены по итогам подсчета голосов в субботу, 26 мая.