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Крушение самолета в Мексике изнутри снял на видео пассажир

01.08.2018 23:01 — Новости Мира | Tut.by  
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В Twitter была опубликована видеозапись, сделанная в салоне самолета, потерпевшего крушение в Мексике в среду, 1 августа.

На записи видно, как самолет пытается набрать высоту, но затем снижается и ударяется о землю. На заднем плане слышен детский плач и крики.

Напомним, падение самолета произошло 31 июля около 16.00 по местному времени после взлета самолета из аэропорта в Дуранго.

На борту самолета Embraer 190 находились 103 человека. Все они выжили.

По предварительной версии, при взлете самолет неожиданно подвергся воздействию порыва ветра, из-за которого он резко снизился и задел землю левым крылом. После этого самолет начал разрушаться, а на борту возник пожар.

 
 
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На записи видно, как самолет пытается набрать высоту, но затем снижается и ударяется о землю. На заднем плане слышен детский плач и крики.
 
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