Крушение самолета в Мексике изнутри снял на видео пассажир

В Twitter была опубликована видеозапись, сделанная в салоне самолета, потерпевшего крушение в Мексике в среду, 1 августа.

Video del momento exacto de la caída del avión y la reacción de los pasajeros. Increíble gracias a Díos no pasó a mayores #AccidenteAereo #Aeroméxico #Durango #AM2431

pic.twitter.com/oEZAEqRIOu — ●Let it be● (@letitbepal) 1 августа 2018 г.

На записи видно, как самолет пытается набрать высоту, но затем снижается и ударяется о землю. На заднем плане слышен детский плач и крики.

Напомним, падение самолета произошло 31 июля около 16.00 по местному времени после взлета самолета из аэропорта в Дуранго.

На борту самолета Embraer 190 находились 103 человека. Все они выжили.

По предварительной версии , при взлете самолет неожиданно подвергся воздействию порыва ветра, из-за которого он резко снизился и задел землю левым крылом. После этого самолет начал разрушаться, а на борту возник пожар.