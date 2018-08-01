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Крушение самолета в Мексике изнутри снял на видео пассажир
01.08.2018 23:01 — Новости Мира | Tut.by
В Twitter была опубликована видеозапись, сделанная в салоне самолета, потерпевшего крушение в Мексике в среду, 1 августа.
На записи видно, как самолет пытается набрать высоту, но затем снижается и ударяется о землю. На заднем плане слышен детский плач и крики.
Напомним, падение самолета
На борту самолета Embraer 190 находились 103 человека. Все они выжили.
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На записи видно, как самолет пытается набрать высоту, но затем снижается и ударяется о землю. На заднем плане слышен детский плач и крики.
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