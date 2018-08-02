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Интерпол подключился к поискам украденных в Швеции королевских регалий XVII века
02.08.2018 22:16 — Новости Мира | Tut.by
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в международный розыск королевские похоронные регалии XVII века, украденные 31 июля из домского (кафедрального) собора города Стренгнес в Швеции. Об этом
«Интерпол оказывает поддержку Швеции в связи с кражей двух корон XVII века и державы, — говорится в заявлении на сайте Интерпола. — Объекты были занесены в глобальную базу украденных предметов искусства Интерпола, доступную всем [сотрудничающим с организацией] странам, а также авторизованным пользователям из аукционных домов и музеев».
Решение было принято в соответствии с запросом, направленным ранее со стороны шведских властей.
Корона и держава Карла IX и корона его жены королевы Кристины
Карл IX (сын выдающегося шведского монарха Густава Васы и отец Густава II Адольфа) был похоронен в Стренгнесском соборе в 1611 году, королева Кристина — в 1625 году.
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Две короны и держава, ранее хранившиеся в кафедральном соборе города Стренгнес, попали в глобальную базу украденных предметов искусства.
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