Интерпол подключился к поискам украденных в Швеции королевских регалий XVII века

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в международный розыск королевские похоронные регалии XVII века, украденные 31 июля из домского (кафедрального) собора города Стренгнес в Швеции. Об этом сообщает ТАСС.



Фото взято с сайта: interpol.int

«Интерпол оказывает поддержку Швеции в связи с кражей двух корон XVII века и державы, — говорится в заявлении на сайте Интерпола. — Объекты были занесены в глобальную базу украденных предметов искусства Интерпола, доступную всем [сотрудничающим с организацией] странам, а также авторизованным пользователям из аукционных домов и музеев».

Решение было принято в соответствии с запросом, направленным ранее со стороны шведских властей.

Корона и держава Карла IX и корона его жены королевы Кристины были украдены 31 июля из закрытой витрины собора, оснащенной системой сигнализации. Преступники скрылись с места преступления на моторной лодке, которая находилась недалеко от церкви.

Карл IX (сын выдающегося шведского монарха Густава Васы и отец Густава II Адольфа) был похоронен в Стренгнесском соборе в 1611 году, королева Кристина — в 1625 году.