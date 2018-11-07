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Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса
08.11.2018 05:48 — Новости Мира | Tut.by
Вместо Сешнса исполнять обязанности прокурора и главы Министерства юстиции будет Мэтью Уитакер, до этого — глава аппарата генпрокурора.
Президент США Дональд Трамп назначил Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора вместоД жеффа Сешнса. О своем решении Трамп написал в своем
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Джефф Сешнс был 84-м генеральным прокурором США. При Сешнсе был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в...
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