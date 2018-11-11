Встречи мировых лидеров и акция Femen. В Париже открылся Форум мира, на который не поехал Лукашенко

В воскресенье, 11 ноября, в 100-летюю годовщину окончания Первой мировой войны в Париже открылся Форум мира, который продлится до 13 ноября. Мероприятие должно стать ежегодным. На торжественных мероприятий собрались многие мировые лидеры, среди них были президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин. Напомним, в Париж был приглашен также Александр Лукашенко, однако нашу страну представлял председатель Совета Республики Михаил Мясникович.





Боевые действия прекратились 11 ноября 1918 года при подписании Компьенского перемирия. Итоговый Версальский мирный договор подписали 28 июня 1919 года.

Меркель предупредила об опасности для «европейского мирного проекта»

Перед началом церемонии десятки мировых лидеров все вместе подошли к трибунам у Триумфальной арки под проливным дождем. В этой группе не было Дональда Трампа и Владимира Путина, которые подъехали на церемонию отдельно. Президент России прибыл последним, передает RFI.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Парижском форуме мира, предупредила об опасности возврата к национализму для «европейского мирного проекта» и призвала к мирному решению военных конфликтов во всем мире, сообщает «Немецкая волна». Первая мировая война продемонстрировала, «куда может привести национальное самоуправство и военная заносчивость», заявила Ангела Меркель.





Поэтому, по словам главы правительства ФРГ, она глубоко обеспокоена тем, что вновь «распространяется националистическая зашоренность», а взаимосвязанность стран игнорируется.

Путин и Трамп обошлись без обстоятельной беседы за обедом в Париже

Президент России Владимир Путин сообщил журналистам о том, что ему удалось переговорить с американским лидером Дональдом Трампом.





«Да», — ответил он на вопрос, удалось ли ему пообщаться с Трампом в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце, куда французский лидер Эмманюэль Макрон пригласил гостей, которые принимают участие в мероприятиях в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Изначально рассадка гостей предполагала, что Путин и Трамп будут сидеть рядом, однако в последний момент она была изменена. В итоге рядом с Владимиром Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что возможности провести обстоятельную беседу у президентов РФ и США не было. Он уточнил, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга в ходе рабочего завтрака в Париже.





Макрон и Гутерриш сравнили нынешнюю эпоху с кануном мировых войн

Французский президент Эмманюэль Макрон, выступая на форуме, также предостерег от распространения национализма по всему миру. По его словам, это может открыть перед Европой эпоху, подобную 1930-м годам, в конце которых разразилась Вторая мировая война, сообщает «Немецкая волна».

Выступая перед десятками глав государств и правительств у Триумфальной арки, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что «патриотизм — это полная противоположность национализму» и призывал своих коллег бороться за мир, отказавшись от «осособленности, насилия и доминирования». «Объединим наши надежды вместо того, чтобы противопоставлять наши страхи», — заявил президент Франции, передает RFI.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также выразил беспокойство в связи с параллелями, которые усматриваются между некоторыми явлениями сегодняшнего дня и началом XX века, а также с 1930-и годами. «Это дает нам основания опасаться, что в результате может произойти непредвиденная цепь событий», — заявил глава ООН на Парижском форуме мира.





Акция протеста от Femen

Не обошлось без инцидентов. Как передает AFP, при проезде кортежа Дональда Трампа по Елисейским полям три активистки Femen прорвалась через барьеры.





Всех трех немедленно задержали жандармы. Одну — на проезжей части, двух других — у барьеров. На их телах было написано «Парад лицемерия» и «Вечеринка гангстеров».