Премьер-министр Франции отказался отменять налог, вызывающий протесты населения

Налог на выброс парниковых газов, приводящий к повышению цен на автомобильное топливо, не будет отменен во Франции. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в эфире телеканала France-2 с оценкой происходящего в стране, охваченной в субботу и воскресенье массовыми акциями протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, а также против увеличения налогового бремени.



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«Налог на выброс парниковых газов будет сохранен, — заверил министр. — Наш курс на защиту экологии верный и мы будем его выдерживать». В то же время он признал, что происходящие в стране протесты нельзя не учитывать и они имеют немало особенностей.

«Смотря телерепортажи в субботу, я был поражен необычным характером этих акций [по блокированию дорог], потому что многие вовлеченные в них французы впервые в жизни участвовали в манифестациях. Другим необычным фактором стало то, что у этого движения нет очевидного лидера. Также особенностью этих манифестаций стало то, что мы видим не только проявление гнева, но и то, что они отражают страдания людей, отсутствие у них перспектив», — сказал премьер-министр.

«Совершенно очевидно, что власти страны долгое время не давали должного ответа на обеспокоенность населения, на возникшее у людей чувство, что они брошены на произвол судьбы, сходят вниз по социальной лестнице. Именно это ощущает та часть населения, которая вышла на манифестации. Я прислушиваюсь к их мнению», — заверил Филипп.

Он также подтвердил данное ранее президентом страны Эмманюэлем Макроном и им самим обещание «снизить для населения к концу пятилетнего периода нахождения у власти налоговое бремя, которое ранее усиливалось во Франции в течение четырех десятилетий». «Этот процесс уже начался в этом году», — заверил он, признав, однако, что, «возможно, население этого не почувствовало».

Обеспокоенность властей

Премьер-министр подчеркнул, что с обеспокоенностью воспринимает происходящее, так как «местами манифестации принимали крайне насильственную форму». «Свобода манифестаций гарантирована в стране, однако анархии во Франции не должно быть места. Мы же были в субботу свидетелями именно анархии», — подчеркнул Филипп.

Как сообщил ранее глава МВД Кристоф Кастанер, на востоке страны под колесами автомашины погибла 63-летняя женщина, пытавшаяся преградить путь другой женщине, находившейся за рулем. Были отмечены случаи многочисленных драк водителей с пытавшимися не пропускать их манифестантами, в ряде инцидентов в ход пошло холодное оружие.

Всего в субботу в 2034 акциях приняли участие 287,7 тыс. человек. При этом пострадали 409 французов, из них 14 находятся в тяжелом состоянии. Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек, некоторые получили тяжелые ранения. Всего были задержаны 282 человека.

В воскресенье накал протестов несколько снизился. По данным МВД, прошли более 150 акций по блокированию дорог, подъездных путей к бензоколонкам и супермаркетам. В этих действиях, по неофициальным данным, приведенным, в частности, Agence France-Presse , участвовало около 40 тыс. человек. В ряде мест полиция вынуждена была широко применять слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов.

В ночь на понедельник ряд манифестаций продолжаются в различных районах страны. Их участники утверждают, что намерены возобновить акции с новой силой в следующие выходные.