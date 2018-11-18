Премьер-министр Польши заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может привести к началу военной операции России против Украины. В качестве подтверждения он вспомнил Владимира Ленина.



Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

Выступая на конференции в Гамбурге, глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что после завершения строительства «Северного потока-2» России уже не будет нужна украинская газотранспортная система, сообщает агентство PAP. «Что в этом случае остановит Владимира Путина от наступления на Киев?» — задался вопросом Моравецкий.



Польский премьер заявил, что ему известна позиция правительства Германии о том, что «Северный поток-2» — всего лишь бизнес-проект. «Но к востоку от Одера этому никто не верит», — сказал он.



«Вы удивитесь, но я сейчас процитирую Ленина. Однажды он сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут веревку, на которой их повесят. А европейцы платят России за газ. На эти деньги они укрепляют свою армию, а мы теперь просим американцев защитить нас. Вот об этом Ленин и говорил», — объяснил глава польского правительства.



Моравецкий также заявил, что «силы свободного мира» должны сдерживать Россию и Китай. При этом он скептически отнесся к идее единой европейской армии, указав, что если Польша тратит 2% ВВП на оборону, то в случае с Германией, Францией и Испанией эти цифры гораздо ниже.



Напомнил польский премьер вспомнил и о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, о намерении выйти из которого заявил Дональд Трамп. По словам Моравецкого, «Россия не соблюдает соглашение 1987 года», а потому нужно заключить новый договор, который будет включать не только Москву, но и Китай.