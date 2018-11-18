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Премьер Польши вспомнил Ленина при описании угрозы "Северного потока-2"
19.11.2018 06:34 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Польши заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может привести к началу военной операции России против Украины. В качестве подтверждения он вспомнил Владимира Ленина.
Выступая на конференции в Гамбурге, глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что после завершения строительства «Северного потока-2» России уже не будет нужна украинская газотранспортная система, сообщает агентство PAP. «Что в этом случае остановит Владимира Путина от наступления на Киев?» — задался вопросом Моравецкий.
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Премьер-министр Польши заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" может привести к началу военной операции России против Украины. В...
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