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Цена на нефть упала ниже 63 долларов впервые с февраля

21.11.2018 00:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в январе следующего года упала более чем на 7%, достигнув рекордного минимума с февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

В 21:24 мск баррель нефти торговался по цене $ 61,73, при этом еще в 20.47 они торговались на отметке $ 62,98. Ранее вечером она торговалась по $ 67.

Одновременно с этим падает стоимость январских фьючерсов североамериканской нефти WTI: если в 20.45 мск они торговались на уровне $ 54,13, то в 21.15 мск упали до $ 53,02​. Разница по сравнению с уровнем открытия торгов составила более чем 6%. В последний раз нефть этого сорта торговалась на этом уровне в октябре 2017 года.​

На фоне резких изменений кривой торгов российский рубль начал дешеветь по отношению к бивалютной корзине. Курс доллара на Московской бирже вырос с 66,08 руб. в 21.00 мск до 66,22 руб. в 21.40, это самое низкое значение российской валюты с 15 ноября. Евро также незначительно вырос за 40 минут на 13 коп. и в 21.50 мск составил 75,27 руб.

На падение нефти повлияли заявления Трампа о сотрудничестве с Саудовской Аравией. По его словам, США готовы оставаться партнерами арабской страны, хотя он и допустил, что наследный принц Мухаммед бин Салман знал о подготовке убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. В итоге на рынке появилась обеспокоенность из-за возможного нарушения поставок нефти по причине напряженности в отношениях США и Саудовской Аравии, пишет Reuters. Агентство также напоминает, что США рассматривают возможность включения в число государств — спонсоров терроризма Венесуэлы, одного из крупнейших мировых поставщиков нефти. На цены повлияли и ожидания дальнейшего роста запасов нефти в США, которые, по словам аналитиков, могли вырасти за прошлую неделю на 2,9 млн барр.

Вместе с тем существует вероятность того, что Саудовская Аравия сократит объем производства нефти, заявил представитель ОПЕК от страны. Сокращение поставок может оказать «негативные последствия», заявили, в свою очередь, в МЭА. «Начинается период беспрецедентной неопределенности на рынках нефти», — приводит Reuters слова исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.

Во вторник днем упали и основные биржевые индексы США — NASDAQ Composite, Standard & Poor’s 500.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На фоне резких изменений кривой торгов российский рубль начал дешеветь по отношению к бивалютной корзине.
 
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