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Трамп заявил, что потерял "огромное состояние" во время пребывания по посту президента

21.11.2018 06:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Дональд Трамп заявил, что потерял огромное состояние из-за невозможности одновременно заниматься делами своей компании и исполнять обязанности президента. С таким утверждением он выступил во вторник, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома.


Фото: Reuters

«Президентство стоило мне целого состояния, и я нормально к этому отношусь, я давно знал, что так будет. Гигантское состояние, какого вы никогда не видели раньше. Когда-нибудь я расскажу, сколько конкретно», — заявил первый в истории США миллиардер, ставший президентом.

«Я не заключаю сделки, я вкладываю все усилия в эту страну. Я не занимаюсь заключением потрясающих сделок для себя, потому что мне теперь все равно», — сказал американский лидер.

72-летний Дональд Трамп, фигурирующий в списке самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет, во время предвыборной гонки в США заявлял, что его капитал превышает $ 10 млрд, однако эксперты неоднократно выражали сомнение на этот счет, утверждая, что его состояние гораздо меньше.

Состояние достоялось Трампу по наследству от отца, который начал строить дешевое жилье в районах Бруклин и Куинс еще перед Второй мировой войной. Трамп вовремя догадался сменить вектор развития бизнеса и переключиться на дорогие офисные здания, отели, казино и гольф-клубы по всему миру. После победы на президентских выборах в США в 2016 году Трамп передал управление семейной компанией Trump Organization своим старшим сыновьям, однако остался ее владельцем.

 
 
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"Я не заключаю сделки, я вкладываю все усилия в эту страну. Я не занимаюсь заключением потрясающих сделок для себя, потому что мне теперь все равно", - сказал...
 
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