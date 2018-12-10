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CNN узнал о контактах 16 человек из окружения Трампа с Россией

11.12.2018 05:50 — Новости Мира | Tut.by  
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По данным телеканала, на связь с россиянами выходили экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, бывшие советники и консультанты Трампа, а также его дети: Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, пишет РБК.

По меньшей мере 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с россиянами в ходе предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на материалы судов, сообщения СМИ и публичные заявления. 

Телеканал отмечает, что соратники Трампа лично встречались с россиянами, созванивались по телефону, переписывались по электронной почте и отправляли смс-сообщения, а также устраивали видеоконференции.

В число лиц, которые входят в окружение Трампа и, по данным CNN, выходили на связь с Москвой, вошли бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, его деловой партнер и представитель штаба Рик Гейтс, экс-советник по госбезопасности Майкл Флинн, бывший политический советник Джордж Пападопулос.

В список вошли и дети Трампа: Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, а также зять Трампа-старшего Джаред Кушнер и его помощник Ави Берковиц.

Кроме того, телеканал упоминает экс-советников Картера Пейджа и Роджера Стоуна, экс-генпрокурора Джеффа Сешнса, члена предвыборной команды Джеффри Гордона, бывшего консультанта Трампа Майкла Капуто, основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, бизнес-партнера Трампа Феликса Сатера,

CNN указывает, что Манафорт, Трамп-младший и Кушнер в июне 2016 года провели встречу в Trump Tower с группой россиян, которые, как утверждалось ранее, имели компромат на кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Манафорт и Гейтс также встречались с Константином Килимником, который, как сообщается в судебных протоколах, подозревается в связях с российской разведкой.

Телеканал подчеркивает, что Флинн, Сешнс, Пейдж и Берковиц несколько раз встречались с занимавшим в 2016 году пост посла России в США Сергеем Кисляком. Стоун также встречался с неназванным россиянином в мае 2016 года, который предложил ему компромат на Клинтон за $2 млн – встречу помог организовать Капуто.

Спецслужбы расследуют дело о вероятном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Трамп неоднократно отрицал свою связь с Москвой, в Кремле также не раз подчеркивали, что не вмешивались во внутренние дела США. В конце 2018 года Трамп дал письменные ответы Мюллера по «российскому делу».

Трамп отметил, что не знал о встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, которая, как писали американские СМИ, передала ему компромат на Клинтон. Также Трамп заверил, что Стоун не оповещал его о встрече с представителями портала WikiLeaks в ходе предвыборной кампании, с публикации которого начался скандал о вмешательстве в выборы. 

 
 
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По данным телеканала, на связь с россиянами выходили экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, бывшие советники и консультанты Трампа, а также его дети:...
 
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