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Владимир Путин, Джамаль Хашогги, Меган Маркл. Журнал Time опубликовал шорт-лист «Человека года»
11.12.2018 06:23 — Новости Мира | Tut.by
Журнал Time опубликовал шорт-лист премии «Человек года», пишет
Из политических деятелей в список вошли президенты России, США и Южной Кореи Владимир Путин, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин, а также спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о связях окружения Трампа с Россией.
В шорт-листе также оказались супруга британского принца Гарри Меган Маркл, убитый в Турции саудовский журналист Джамаль Хашогги, профессор психологии Кристин Форд, дававшая показания против судьи Бретта Кавано в сенате США, и режиссер «Черной пантеры» Райан Кугглер.
Помимо этого, претендентами на награду названы активисты движения March for Our Lives, требующие ужесточения контроля над оружием, а также семьи мигрантов, разделенные на американской границе.
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Из политических деятелей в список вошли президенты России, США и Южной Кореи Владимир Путин, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин, а также спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий...
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