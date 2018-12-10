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Владимир Путин, Джамаль Хашогги, Меган Маркл. Журнал Time опубликовал шорт-лист «Человека года»

11.12.2018 06:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Журнал Time опубликовал шорт-лист премии «Человек года», пишет Meduza.

Из политических деятелей в список вошли президенты России, США и Южной Кореи Владимир Путин, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин, а также спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о связях окружения Трампа с Россией.

В шорт-листе также оказались супруга британского принца Гарри Меган Маркл, убитый в Турции саудовский журналист Джамаль Хашогги, профессор психологии Кристин Форд, дававшая показания против судьи Бретта Кавано в сенате США, и режиссер «Черной пантеры» Райан Кугглер.

Помимо этого, претендентами на награду названы активисты движения March for Our Lives, требующие ужесточения контроля над оружием, а также семьи мигрантов, разделенные на американской границе. 

 
 
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Из политических деятелей в список вошли президенты России, США и Южной Кореи Владимир Путин, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин, а также спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий...
 
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