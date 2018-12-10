Владимир Путин, Джамаль Хашогги, Меган Маркл. Журнал Time опубликовал шорт-лист «Человека года»

Журнал Time опубликовал шорт-лист премии «Человек года», пишет Meduza .

Из политических деятелей в список вошли президенты России, США и Южной Кореи Владимир Путин, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин, а также спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о связях окружения Трампа с Россией.

В шорт-листе также оказались супруга британского принца Гарри Меган Маркл, убитый в Турции саудовский журналист Джамаль Хашогги, профессор психологии Кристин Форд, дававшая показания против судьи Бретта Кавано в сенате США, и режиссер «Черной пантеры» Райан Кугглер.

Помимо этого, претендентами на награду названы активисты движения March for Our Lives, требующие ужесточения контроля над оружием, а также семьи мигрантов, разделенные на американской границе.