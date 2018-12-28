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Лондон опроверг слова посла России о восстановлении числа сотрудников дипмиссий
28.12.2018 23:00 — Новости Мира | Tut.by
Министерство иностранных дел Великобритании не подтвердило заявление российского посла в Лондоне Александра Яковенко о том, что Россия и Британия договорились частично восстановить численность дипломатов в своих посольствах.
Количество сотрудников было значительно сокращено после высылки дипломатов в марте из-за дела Скрипалей.
В пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов, высланных обеими странами.
В заявлении Форин-офиса говорится: «Мы вели постоянный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы обмениваемся визами для дипломатов на регулярной основе, и мы не комментируем индивидуальные случаи. Никаких новых договоренностей достигнуто не было. Никаких изменений в нашей позиции по поводу российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве нет, это касается и мер, принятых после событий в Солсбери. Количество сотрудников в соответствующих дипмиссиях определяется действующими ограничениями».
Британия выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в начале марта в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщало посольство России, всего Британию покинули около 80 человек — это высланные дипломаты и члены их семей.
Россия в ответ также выслала 23 британских дипломата и закрыла все отделения Британского совета на российской территории.
В интервью телеканалу «Россия 24» Александр Яковенко
По словам Яковенко, численность дипломатов начнут восстанавливать в январе. Посол назвал это позитивным шагом во взаимодействии России и Британии.
Отравление Скрипалей
Отношения между Великобританией и Россией, и ранее довольно напряженные, обострились в марте 2018 года, после инцидента в городе Солсбери.
4 марта 66-летний бывший британский шпион, а ранее сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери.
Следующие несколько месяцев они провели в тяжелом состоянии в больнице.
Через неделю после инцидента премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Скрипали были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, которое производилось только в России (Советском Союзе). Мэй дала России два дня на то, чтобы ответить, как это вещество могло попасть в Британию, и по истечении двух дней объявила о высылке дипломатов.
Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Однако у инцидента были и другие, более трагические последствия.
30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс.
Позднее выяснилось, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и было использовано для отравления Скрипалей.
Дон Стерджесс скончалась 8 июля. Предполагается, что количество нервно-паралитического вещества, воздействию которого подверглась Стерджесс, по меньшей мере в 10 раз превышало то, что использовалось при отравлении Скрипалей.
Следователи считают, что вещество находилось в пузырьке из-под духов, обнаруженном парой в центре Солсбери, и Стерджесс распылила вещество прямо себе на кожу.
Роули находился в критическом состоянии, но выжил. Сейчас у него серьезные проблемы со здоровьем.
Британские власти обвиняют по делу об отравлении Скрипалей двух российских граждан Анатолия Чепигу (также известного как Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александра Петрова), которые приезжали в Солсбери 2 и 3 марта.
Россия отрицает всякую причастность к этому отравлению.
Дипломатические последствия для России
В знак солидарности с Британией российских дипломатов выслали еще ряд стран.
Так, США выслали из страны 60 сотрудников российской дипмиссии.
Министерство иностранных дел Германии заявило о высылке четырех дипломатов; такое же количество выдворили Франция, Польша и Канада.
Хорватия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния выслали по одному российскому дипломату.
Австралия выдворила двоих сотрудников российской дипмиссии.
В общем и целом разные страны выслали более ста российских дипломатов.
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Министерство иностранных дел Великобритании не подтвердило заявление российского посла в Лондоне Александра Яковенко о том, что Россия и Британия договорились...
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