Лондон опроверг слова посла России о восстановлении числа сотрудников дипмиссий

Министерство иностранных дел Великобритании не подтвердило заявление российского посла в Лондоне Александра Яковенко о том, что Россия и Британия договорились частично восстановить численность дипломатов в своих посольствах.



Фото: Reuters

Количество сотрудников было значительно сокращено после высылки дипломатов в марте из-за дела Скрипалей.

В пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов, высланных обеими странами.

В заявлении Форин-офиса говорится: «Мы вели постоянный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы обмениваемся визами для дипломатов на регулярной основе, и мы не комментируем индивидуальные случаи. Никаких новых договоренностей достигнуто не было. Никаких изменений в нашей позиции по поводу российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве нет, это касается и мер, принятых после событий в Солсбери. Количество сотрудников в соответствующих дипмиссиях определяется действующими ограничениями».

Британия выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в начале марта в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщало посольство России, всего Британию покинули около 80 человек — это высланные дипломаты и члены их семей.

Россия в ответ также выслала 23 британских дипломата и закрыла все отделения Британского совета на российской территории.

В интервью телеканалу «Россия 24» Александр Яковенко заявил : «У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, — сказал он. — Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена».

По словам Яковенко, численность дипломатов начнут восстанавливать в январе. Посол назвал это позитивным шагом во взаимодействии России и Британии.

Отравление Скрипалей

Отношения между Великобританией и Россией, и ранее довольно напряженные, обострились в марте 2018 года, после инцидента в городе Солсбери.

4 марта 66-летний бывший британский шпион, а ранее сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Следующие несколько месяцев они провели в тяжелом состоянии в больнице.

Через неделю после инцидента премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Скрипали были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, которое производилось только в России (Советском Союзе). Мэй дала России два дня на то, чтобы ответить, как это вещество могло попасть в Британию, и по истечении двух дней объявила о высылке дипломатов.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Однако у инцидента были и другие, более трагические последствия.

30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс.

Позднее выяснилось, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и было использовано для отравления Скрипалей.

Дон Стерджесс скончалась 8 июля. Предполагается, что количество нервно-паралитического вещества, воздействию которого подверглась Стерджесс, по меньшей мере в 10 раз превышало то, что использовалось при отравлении Скрипалей.

Следователи считают, что вещество находилось в пузырьке из-под духов, обнаруженном парой в центре Солсбери, и Стерджесс распылила вещество прямо себе на кожу.

Роули находился в критическом состоянии, но выжил. Сейчас у него серьезные проблемы со здоровьем.

Британские власти обвиняют по делу об отравлении Скрипалей двух российских граждан Анатолия Чепигу (также известного как Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александра Петрова), которые приезжали в Солсбери 2 и 3 марта.

Россия отрицает всякую причастность к этому отравлению.

Дипломатические последствия для России

В знак солидарности с Британией российских дипломатов выслали еще ряд стран.

Так, США выслали из страны 60 сотрудников российской дипмиссии.

Министерство иностранных дел Германии заявило о высылке четырех дипломатов; такое же количество выдворили Франция, Польша и Канада.

Хорватия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния выслали по одному российскому дипломату.

Австралия выдворила двоих сотрудников российской дипмиссии.

В общем и целом разные страны выслали более ста российских дипломатов.