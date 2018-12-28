ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

29.12.2018 18:55 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О прилегающей зоне Украины», расширяющий зону контроля Украины в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств — участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины», — говорится в сообщении.

Документ определяет контролируемую территорию как зону открытого моря, прилегающую к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль (44,45 км), отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины. Ранее ширина прилегающей зоны составляла 12 морских миль — около 22,22 километра.

Закон позволяет Украине в прилегающей зоне останавливать или досматривать суда и арестовывать их — кроме военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях. После предупреждающей стрельбы Украина может применять оружие в отношении нарушителей, которые не выполнили требование об остановке. Право на преследование прекращается после того, как преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого оно плавает, или любой третьей страны.

Напомним, законопроект был одобрен Верховной радой Украины 6 декабря этого года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ определяет контролируемую территорию как зону открытого моря, прилегающую к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Рекордное число мигрантов пересекает Ла-Манш на лодках, пытаясь попасть в Британию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика