Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О прилегающей зоне Украины», расширяющий зону контроля Украины в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.



Фото: пресс-служба президента Украины

«Целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств — участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины», — говорится в сообщении.

Документ определяет контролируемую территорию как зону открытого моря, прилегающую к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль (44,45 км), отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины. Ранее ширина прилегающей зоны составляла 12 морских миль — около 22,22 километра.

Закон позволяет Украине в прилегающей зоне останавливать или досматривать суда и арестовывать их — кроме военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях. После предупреждающей стрельбы Украина может применять оружие в отношении нарушителей, которые не выполнили требование об остановке. Право на преследование прекращается после того, как преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого оно плавает, или любой третьей страны.

Напомним, законопроект был одобрен Верховной радой Украины 6 декабря этого года.