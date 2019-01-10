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Трамп заявил о готовности ввести чрезвычайное положение в США

11.01.2019 06:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп полагает, что он имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране с целью получения в обход Конгресса средств на строительство барьера на американо-мексиканской границе. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.


Фото: Reuters

«В законе на этот счет все ясно — я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране», — сказал он. «Если мы не заключим сделку с Конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это, — добавил президент. — Не вижу причин, почему бы я этого не сделал, у меня есть на это право. Закон на 100% на моей стороне».

Трампу также был задан вопрос о том, как долго он готов ждать перед введением режима ЧП. Президент США ответил: «Думаю, мы увидим, что произойдет, в течение нескольких дней». Более точных сроков он не назвал.

С 22 декабря — уже 20 дней — в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который президент и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $ 5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, и готовы предложить лишь $ 1,3 млрд.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

 
 
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«Не вижу причин, почему бы я этого не сделал, у меня есть на это право. Закон на 100% на моей стороне», - заявил президент США.
 
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