Боевики «Аш-Шабаб» напали на дорогой отель в Кении, есть жертвы

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения на пятизвездочный отель в столице Кении Найроби. Это первое подобное нападение в кенийской столице за последние пять лет.



Фото: Reuters

Как сообщает Франс пресс со ссылкой на своего фотографа, тела погибших находятся на террасе ресторана гостиничного комплекса Dusit. По информации агентства Рейтер, которое ссылается на медиков и очевидцев, погибли семь человек. Местные СМИ ранее сообщали о трех погибших и одном пострадавшем.

Ответственность за нападение взяла сомалийская экстремистская группировка «Аш-Шабаб». Власти Кении рассматривают случившееся как теракт.

Как сообщается, во вторник, в 15 часов по местному времени четверо нападавших прибыли к гостиничному комплексу на автомобиле и обстреляли охрану, после чего ворвались на территорию.

По данным местных СМИ, по дороге нападавшие забрасывали взрывными устройствами автомобили на парковке отеля. Как отмечает Франс пресс, взрывы были слышны за несколько километров от отеля в офисе информаагентства.

Пятизвездочная гостиница Dusit состоит из 101 номера; на территории комплекса также находится ресторан Secret Garden и офисы международных компаний.

Сразу после начала атаки военные начали эвакуацию находящихся внутри людей, однако многим выбраться не удалось, и они забаррикадировались в офисах и других помещениях.



Фото: Reuters

«Мы не понимаем, что происходит, выстрелы слышны с разных сторон, — рассказал один из работников агентству Франс пресс. — Когда начались первые взрывы, все бросились к выходу».

Женщина, офис которой находится в соседнем здании, рассказала в интервью агентству Рейтер: «Я услышала выстрелы, а затем увидела, как люди убегают с поднятыми над головой руками. Некоторые из них забежали в банк, чтобы спастись».

В Кении за последние несколько лет произошло несколько терактов, значительную часть которых осуществили боевики «Аш-Шабаб» из соседнего Сомали.



Фото: Reuters

В сентябре 2013 года боевики этой группировки напали на торговый центр Westgate в Найроби, в результате чего погибли 67 человек. Осада торгового центра длилась несколько дней.

Два года спустя боевики группировки осуществили нападение на университет города Гарисса, убив около 150 человек.

Группировка «Аш-Шабаб» декларирует своей целью создание шариатского государства в Сомали, осуществляя нападения в странах Восточной Африки.