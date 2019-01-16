Бей, круши, ломай. Как и для кого устроена «комната гнева» в Китае

В Пекине открылась «комната гнева». В ней можно бить и крушить все, что пожелаешь: от посуды до манекенов. Ее создатели считают — лучше выместить ярость на предметах, чем на людях.



Клиента Лю Чао в защитной экипировке снимают через окошко двери в «комнате ярости», в то время как он крушит битой бутылки. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

Клиенты платят 158 юаней (примерно 50 белорусских рублей — прим. TUT.BY) за час, проведенный в «комнате ярости». Им выдают защитную одежду, а также топоры и биты. С их помощью они могут выместить свою злость на предметах домашнего обихода под музыку по их выбору.



Девушка разбивает голову манекена. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

«Комнату ярости» под названием Smash организовала 25-летняя Цзин Мэн вместе с друзьями. Она говорит, что аттракцион не пропагандирует насилие, а помогает людям справиться со стрессом. Целевая аудитория «комнаты ярости» — клиенты в возрасте от 20 до 35 лет.



Девушка поправляет манекен, который уже через несколько секунд будет молотить битой. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters



Заботливо установленная пластиковая фигура улетает с постамента. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters



Сотрудник фирмы убирает манекен, разломанный клиентами. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

32-летний Лю Чао, после сеанса выглядит расслабленным и довольным. «Если у вас есть деньги, вы можете крушить тут все: телевизоры, компьютеры, винные бутылки, мебель, манекены — только людей нельзя», — говорит Лю.



«Комнату ярости» посещают не только китайцы. Этот мужчина, в котором легко узнать иностранца, готовится разбить старый телефон. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

В Smash ежемесячно приходит около 600 человек. «Одна женщина принесла свои свадебные фотографии — в красивых рамках, под стеклом, и все их расколошматила. Мы с удовольствием разрешаем людям приносить собственные вещи, — говорит Цзин. — Все подобные случаи подкрепляют нашу веру в то, что мы даем людям место, где можно безопасно выпустить негативную энергию. Мы очень этому рады».



Ученица старшей школы Цю Сию бьет винные бутылки. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

Ученица старшей школы Цю Сию, 16-летняя школьница в очках и брекетах, рассказала, что пришла сюда, чтобы выместить гнев на школу. «Так приятно разбивать все эти бутылки и видеть, как они разлетаются на куски», — говорит она, мило улыбаясь.



Цю Сию отложила биту, и теперь бросает бутылки в стену. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

С момента открытия фирмы в сентябре клиенты разбивают около 15 тысяч бутылок ежемесячно.



На экране демонстрируется ролик с возможностями «комнаты ярости». Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

Цзин говорит, что следующим ее шагом станет создание аналогичной комнаты в торговом центре в Пекине, где люди смогут «передохнуть от шопинга, разбив бутылку-две».



Биты для клиентов — на выбор. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

По этим битам видно, что аттракцион пользуется спросом. В «комнате ярости» также могут предложить топор или молоток — и не для того, чтобы что-то починить. Никакого созидания, только разрушение!



Клиент держит выбранную биту в руках. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters



Сотрудник фирмы несет старый телевизор клиентам. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

Клингты могут выбирать не только орудие ярости, но и то, что будут крушить. Кто-то устал от работы в офисе — и предпочитает курочить компьютеры, кто-то — телефоны. Есть те, кто ломает мебель. Кто-то предпочитают кухонную утварь и посуду, а кто-то — манекены.



Клиент доламывает какую-то мебель. Была ли это тумбочка, стул или стол, понять по обломкам сложно. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters



Рабочий разбирает и моет пустые бутылки для дальнейшего использования в «комнате ярости». Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters



Одна из посетительниц «комнаты ярости» позирует для фото. Пекин, Китай, 12 января 2019 года. Фото: Reuters

А как вы думаете, пользовалась бы такая «комната ярости» популярностью в Беларуси?