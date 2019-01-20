ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр экономики ФРГ призвал не вмешиваться в проект «Северный поток-2»

21.01.2019 00:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что федеральное правительство не намерено вмешиваться в процесс строительства трубопровода «Северный поток-2», несмотря на давление извне.

В интервью газете Handelsblatt Петер Альтмайер сказал, что у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекта «Северный поток-2». По его словам, он не видит особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море.

«Северный поток-2″ - неправильный мальчик для битья», — заявил немецкий министр.

Handelsblatt указывает, что позицию Альтмайера разделяет и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. Последний на этой неделе заявил, что угроза американских санкций в отношении немецких компаний, участвующих в проекте, не остановит строительство. По его словам, Россия сможет самостоятельно завершить сооружение трубопровода.

При этом Альтмайер и Маас подчеркнули, что уверены в продолжении транзитных поставок российского газа через Украину и после завершения строительства «Северного потока-2».

В середине января МИД Германии подверг резкой критике высказывания посла США в Берлине Ричарда Гренелла, который в письме руководителям ряда немецких компаний предостерег от участия в проекте. Сам дипломат позже оправдывался, что лишь повторил публичные заверения американских политиков. При этом Гренелл подчеркнул, что считает «Северный поток-2» не экономическим, а политическим проектом, целью которого являются поставки российского газа в Европу в обход Украины.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что даже после завершения строительства «Северного потока-2» транзит газа через Украину будет сохранен.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альтмайер сказал, что у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекта «Северный поток-2».
 
Новости дня
Новости в мире
 
Кремль заявил об осложнении Японией переговоров по Курилам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика