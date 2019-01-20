Министр экономики ФРГ призвал не вмешиваться в проект «Северный поток-2»

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что федеральное правительство не намерено вмешиваться в процесс строительства трубопровода «Северный поток-2», несмотря на давление извне.

В интервью газете Handelsblatt Петер Альтмайер сказал, что у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекта «Северный поток-2». По его словам, он не видит особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море.

«Северный поток-2″ - неправильный мальчик для битья», — заявил немецкий министр.

Handelsblatt указывает, что позицию Альтмайера разделяет и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. Последний на этой неделе заявил, что угроза американских санкций в отношении немецких компаний, участвующих в проекте, не остановит строительство. По его словам, Россия сможет самостоятельно завершить сооружение трубопровода.

При этом Альтмайер и Маас подчеркнули, что уверены в продолжении транзитных поставок российского газа через Украину и после завершения строительства «Северного потока-2».

В середине января МИД Германии подверг резкой критике высказывания посла США в Берлине Ричарда Гренелла, который в письме руководителям ряда немецких компаний предостерег от участия в проекте. Сам дипломат позже оправдывался, что лишь повторил публичные заверения американских политиков. При этом Гренелл подчеркнул, что считает «Северный поток-2» не экономическим, а политическим проектом, целью которого являются поставки российского газа в Европу в обход Украины.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что даже после завершения строительства «Северного потока-2» транзит газа через Украину будет сохранен.