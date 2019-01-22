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В США заявили, что «шатдаун» мешает агентам ФБР проводить контртеррористические операции

23.01.2019 07:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Продолжающийся в США уже четвертую неделю бюджетный кризис не только привел к закрытию государственных музеев, парков и к приостановке работы ряда ключевых федеральных ведомств, но и создает препятствия для работы агентов Федерального бюро расследований (ФБР), которые в том числе задействованы в контртеррористических операциях. Об этом говорится в докладе Ассоциации агентов ФБР, распространенном во вторник.


Фото: Reuters

В нем приводится серия анонимных комментариев сотрудников ведомства, работающих на разных направлениях и в разных регионах страны. В частности, некоторые отметили, что так называемый шатдаун подрывает возможности агентов ФБР в должной мере защищать американских граждан. «Подготовка к конкретным операциям по реагированию на чрезвычайные происшествия была или перенесена на более поздний срок, или вовсе отменена в январе, и это продолжается не одну неделю из-за отсутствия бюджетных средств. <…> Это негативно сказывается на возможности выполнять нашу работу и защищать американский народ», — приводятся в докладе слова сотрудника группы реагирования на чрезвычайные происшествия.

Другой сотрудник ФБР, работающий по линии борьбы с терроризмом, и вовсе заявил, что ведомство из-за бюджетного кризиса теряет информаторов, отношения с которыми выстраивались на протяжении месяцев или даже лет, потому что ФБР не выделяет средства на то, чтобы расплачиваться с ними. «Как координатор рабочей группы по борьбе с терроризмом, могу сказать, что невозможность платить информаторам наносит существенный урон нашим контртеррористическим расследованиям и операциям. Мы потеряли несколько информаторов, которые работали с нами на протяжении месяцев и даже лет и которые помогали внедряться в группировки и выслеживать цели; это уже не получится восполнить. Служение родине всегда было для меня привилегией, однако оно никогда не было столь непростым и неблагодарным», — сообщил неназванный агент.

Его слова о проблемах в работе с информаторами подтвердили по меньшей мере еще двое коллег в других регионах США.

Проблемы на южной границе

На трудности в работе жалуются и агенты ФБР, работающие в подразделениях по борьбе с наркотиками, оргпреступностью и т.д. Причем, согласно комментариям сотрудников ведомства, приостановка работы правительства по иронии судьбы усугубляет ситуацию с преступностью на южной границе США, где президент Дональд Трамп в ультимативном порядке требует возвести физический барьер для защиты страны. Именно это требование является камнем преткновения в переговорах между Белым домом и демократами в Конгрессе США о восстановлении работы федерального правительства.

Глава Ассоциации агентов ФБР Том О’Коннор во вторник сообщил журналистам, что сотрудники ведомства продолжают выполнять свою работу и в столь непростой ситуации, однако заявил, что этому пора положить конец. «Невозможность выделения средств ФБР создает нам препятствия для выполнения работы, для защиты наших граждан от преступников и террористов, и речь идет не о политике или партийных разногласиях. Спецагенты работают и привержены защите нашей страны, но для выполнения работы нам нужны средства. Мы призываем руководство прислушаться к голосам людей, работающих в поле: защитите нашу национальную безопасность, предоставив финансовую безопасность сотрудникам ФБР», — сказал О’Коннор, слова которого приводит телекомпания CBS.

Бюджетный кризис

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря ввиду отсутствия бюджетных средств. Это произошло по причине того, что республиканцам и демократам в конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент Дональд Трамп хочет включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение на это денег из казны. Между тем администрация США требует ассигновать на эти цели $ 5,7 млрд.

Такого рода бюджетные кризисы неоднократно случались в США и прежде. Однако нынешний уже побил рекорд по продолжительности, а признаков того, что республиканцы и демократы пойдут на компромисс, так и не просматривается. Без финансирования продолжает оставаться девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений. В целом «шатдаун» затронул около четверти правительства, для остальных ведомств конгресс ранее успел выделить средства до конца сентября 2019 года.

 
 
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Причем, согласно комментариям сотрудников ведомства, приостановка работы правительства по иронии судьбы усугубляет ситуацию с преступностью на южной границе...
 
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