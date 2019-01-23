ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель отметила высокое значение для ФРГ газа как из России, так и из других источников

23.01.2019 23:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что газ будет играть все большую роль для федеративной республики, именно поэтому Берлин хочет, чтобы поставки этого энергоносителя в страну были диверсифицированными. Об этом она заявила в среду, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.


Ангела Меркель. Фото: Reuters

«Природный газ будет играть все большую роль еще несколько десятилетий», — сказала канцлер.

«Поэтому спор, откуда мы покупаем газ, немного преувеличен. С одной стороны, мы продолжим покупать газ из России, это абсолютно ясно, но мы хотим и диверсификации — мы будем также покупать сжиженный газ, вероятно, из США или других источников. Мы расширяем нашу инфраструктуру во всех направлениях», — сказала глава германского кабмина.

Она в очередной раз напомнила, что ФРГ уже закрыла последнюю угольную шахту на своей территории и полностью прекратит использование атомной энергетики к 2020 году. Важность газа она объясняла в этом контексте.

Единая внешняя политика

Как добавила канцлер, страны — члены ЕС должны продемонстрировать сплоченность в выстраивании внешней политики, в том числе в отношении России.

«У нас нет единой политики в отношении России, нет единой политики в том, что касается США, нет единой политики в отношении Китая», — сказала она.

«Если мы хотим, чтобы нас воспринимали всерьез, мы должны это сделать. Тут нужны гибкие инструменты, ранее я предложила создать, например, европейский совет безопасности», — заметила канцлер. По ее словам, с его помощью можно было бы вырабатывать единую внешнюю политику ЕС.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер заявила, что Берлин вскоре может начать закупать сжиженный газ из США.
 
Новости дня
Новости в мире
 
США призвали Мадуро передать власть лидеру оппозиции. Еще несколько стран поддержали Гуайдо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика