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Меркель отметила высокое значение для ФРГ газа как из России, так и из других источников
23.01.2019 23:30 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что газ будет играть все большую роль для федеративной республики, именно поэтому Берлин хочет, чтобы поставки этого энергоносителя в страну были диверсифицированными. Об этом она заявила в среду, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Природный газ будет играть все большую роль еще несколько десятилетий», — сказала канцлер.
«Поэтому спор, откуда мы покупаем газ, немного преувеличен. С одной стороны, мы продолжим покупать газ из России, это абсолютно ясно, но мы хотим и диверсификации — мы будем также покупать сжиженный газ, вероятно, из США или других источников. Мы расширяем нашу инфраструктуру во всех направлениях», — сказала глава германского кабмина.
Она в очередной раз напомнила, что ФРГ уже закрыла последнюю угольную шахту на своей территории и полностью прекратит использование атомной энергетики к 2020 году. Важность газа она объясняла в этом контексте.
Единая внешняя политика
Как добавила канцлер, страны — члены ЕС должны продемонстрировать сплоченность в выстраивании внешней политики, в том числе в отношении России.
«У нас нет единой политики в отношении России, нет единой политики в том, что касается США, нет единой политики в отношении Китая», — сказала она.
«Если мы хотим, чтобы нас воспринимали всерьез, мы должны это сделать. Тут нужны гибкие инструменты, ранее я предложила создать, например, европейский совет безопасности», — заметила канцлер. По ее словам, с его помощью можно было бы вырабатывать единую внешнюю политику ЕС.
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Канцлер заявила, что Берлин вскоре может начать закупать сжиженный газ из США.
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