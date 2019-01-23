Меркель отметила высокое значение для ФРГ газа как из России, так и из других источников

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что газ будет играть все большую роль для федеративной республики, именно поэтому Берлин хочет, чтобы поставки этого энергоносителя в страну были диверсифицированными. Об этом она заявила в среду, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Ангела Меркель. Фото: Reuters

«Природный газ будет играть все большую роль еще несколько десятилетий», — сказала канцлер.

«Поэтому спор, откуда мы покупаем газ, немного преувеличен. С одной стороны, мы продолжим покупать газ из России, это абсолютно ясно, но мы хотим и диверсификации — мы будем также покупать сжиженный газ, вероятно, из США или других источников. Мы расширяем нашу инфраструктуру во всех направлениях», — сказала глава германского кабмина.

Она в очередной раз напомнила, что ФРГ уже закрыла последнюю угольную шахту на своей территории и полностью прекратит использование атомной энергетики к 2020 году. Важность газа она объясняла в этом контексте.

Единая внешняя политика

Как добавила канцлер, страны — члены ЕС должны продемонстрировать сплоченность в выстраивании внешней политики, в том числе в отношении России.

«У нас нет единой политики в отношении России, нет единой политики в том, что касается США, нет единой политики в отношении Китая», — сказала она.

«Если мы хотим, чтобы нас воспринимали всерьез, мы должны это сделать. Тут нужны гибкие инструменты, ранее я предложила создать, например, европейский совет безопасности», — заметила канцлер. По ее словам, с его помощью можно было бы вырабатывать единую внешнюю политику ЕС.