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США призвали Мадуро передать власть лидеру оппозиции. Еще несколько стран поддержали Гуайдо
23.01.2019 22:55 — Новости Мира | Tut.by
Соединенные Штаты призвали в среду президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост и передать власть спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хуану Гуайдо, который
«Народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить должность легитимному лидеру, отражающему волю венесуэльского народа», — указал Помпео.
По словам Помпео, США «решительно поддерживают смелое решение» Гуайдо взять на себя функции главы государства «в деле восстановления демократии в Венесуэле». «Мы будем тесно сотрудничать с законно избранной Национальной ассамблеей с целью способствовать возвращению Венесуэлы к демократии и верховенству закона в соответствии с Межамериканской демократической хартией. Соединенные Штаты также готовы предоставить гуманитарную помощь народу Венесуэлы, если позволят существующие условия», — отметил глава Госдепартамента.
Он вновь призвал Вооруженные силы и силы безопасности Венесуэлы «поддержать демократию и защищать всех граждан» республики. «Новое венесуэльское правительство несет пламя демократии от имени Венесуэлы. Соединенные Штаты заявляют о своей неизменной поддержке [временного] президента Гуайдо, Национальной ассамблеи и народа Венесуэлы», — заключил Помпео.
США рассмотрят все варианты действий, если власти Венесуэлы применят силу против оппозиции
Соединенные Штаты будут рассматривать все варианты действий в отношении властей Венесуэлы, если они применят силу против оппозиции. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
«Если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его приспешники решат ответить насилием, если они решат причинить вред кому-либо из членов Национальной ассамблеи… Соединенные Штаты будут рассматривать все возможные варианты действий», — сказал он.
По его словам, Вашингтон готов продуктивно работать с Каракасом, если Мадуро согласится на мирную передачу власти и покинет свой пост.
«Мы готовы работать продуктивно, если Мадуро согласится на мирную передачу власти, если он примет решение уйти», — заявил он.
Решение признать Хуана Гуайдо временным лидером Венесуэлы принял Трамп, это полномочия президента США, добавили в Белом доме.
Американская администрация также готова резко ужесточить режим односторонних санкций в отношении правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.
«Что касается вариантов, то, откровенно говоря, применительно к своим санкциям мы едва начали действовать, когда речь идет о действиях, которые США могут предпринять на экономическом фронте. Мы готовы [действовать дальше], и мы считаем все эти варианты действий жизнеспособными», — заявил этот представитель американской исполнительной ветви власти.
Кто-то еще признал Гуайдо и. о. президента Венесуэлы?
Бразилия, Аргентина, Перу и Канада признали лидера венесуэльской оппозиции временным президентом страны.
«Бразилия признает господина Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы», — написал президент Бразилии Жаир Болсонару в
«Я хочу выразить свою поддержку решению председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо и признать его временным президентом этой страны», — написал Президент Аргентины Маурисио Макри.
Кроме того, в поддержку Гуайдо высказались власти Колумбии, Парагвая, Чили.
В то же время руководство Мексики и Боливии поддержали Николаса Мадуро.
"Выражаем солидарность с венесуэльским народом и братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда когти империализма снова пытаются ранить демократию и самоопределение народов Южной Америки", -
Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия уже признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, ничего меняться в этой позиции не будет, передает
23 января лидер оппозиции Венесуэлы и председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо
В поддержку Гуайдо сразу же выступил президент США Дональд Трамп. США призвали Мадуро оставить свой пост и
Несколько стран Латинской Америки, а также Канада поддержали лидера оппозиции Венесуэлы.
В некоторых городах Венесуэлы оппозиция организовала акции протеста против действующей власти. Сообщается о шести погибших во время протестов.
Напомним, 10 января 2019 года Николас Мадуро во второй раз
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро.
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