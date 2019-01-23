США призвали Мадуро передать власть лидеру оппозиции. Еще несколько стран поддержали Гуайдо

Соединенные Штаты призвали в среду президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост и передать власть спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хуану Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.



Сторонники Хуана Гуайдо вышли на митинг против Николаса Мадуро. Фото: Reuters

«Народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить должность легитимному лидеру, отражающему волю венесуэльского народа», — указал Помпео.

По словам Помпео, США «решительно поддерживают смелое решение» Гуайдо взять на себя функции главы государства «в деле восстановления демократии в Венесуэле». «Мы будем тесно сотрудничать с законно избранной Национальной ассамблеей с целью способствовать возвращению Венесуэлы к демократии и верховенству закона в соответствии с Межамериканской демократической хартией. Соединенные Штаты также готовы предоставить гуманитарную помощь народу Венесуэлы, если позволят существующие условия», — отметил глава Госдепартамента.

Он вновь призвал Вооруженные силы и силы безопасности Венесуэлы «поддержать демократию и защищать всех граждан» республики. «Новое венесуэльское правительство несет пламя демократии от имени Венесуэлы. Соединенные Штаты заявляют о своей неизменной поддержке [временного] президента Гуайдо, Национальной ассамблеи и народа Венесуэлы», — заключил Помпео.

США рассмотрят все варианты действий, если власти Венесуэлы применят силу против оппозиции

Соединенные Штаты будут рассматривать все варианты действий в отношении властей Венесуэлы, если они применят силу против оппозиции. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

«Если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его приспешники решат ответить насилием, если они решат причинить вред кому-либо из членов Национальной ассамблеи… Соединенные Штаты будут рассматривать все возможные варианты действий», — сказал он.

По его словам, Вашингтон готов продуктивно работать с Каракасом, если Мадуро согласится на мирную передачу власти и покинет свой пост.

«Мы готовы работать продуктивно, если Мадуро согласится на мирную передачу власти, если он примет решение уйти», — заявил он.

Решение признать Хуана Гуайдо временным лидером Венесуэлы принял Трамп, это полномочия президента США, добавили в Белом доме.

Американская администрация также готова резко ужесточить режим односторонних санкций в отношении правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.

«Что касается вариантов, то, откровенно говоря, применительно к своим санкциям мы едва начали действовать, когда речь идет о действиях, которые США могут предпринять на экономическом фронте. Мы готовы [действовать дальше], и мы считаем все эти варианты действий жизнеспособными», — заявил этот представитель американской исполнительной ветви власти.

Кто-то еще признал Гуайдо и. о. президента Венесуэлы?

Бразилия, Аргентина, Перу и Канада признали лидера венесуэльской оппозиции временным президентом страны.

«Бразилия признает господина Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы», — написал президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter .

«Я хочу выразить свою поддержку решению председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо и признать его временным президентом этой страны», — написал Президент Аргентины Маурисио Макри.

Кроме того, в поддержку Гуайдо высказались власти Колумбии, Парагвая, Чили.

В то же время руководство Мексики и Боливии поддержали Николаса Мадуро.

"Выражаем солидарность с венесуэльским народом и братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда когти империализма снова пытаются ранить демократию и самоопределение народов Южной Америки", - написал в Twitter президент Боливии Эво Моралес.

Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия уже признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, ничего меняться в этой позиции не будет, передает РИА Новости .

23 января лидер оппозиции Венесуэлы и председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Перед собравшимися на митинг сторонниками он «принял присягу». По его словам, он намерен стать временным президентом Венесуэлы и провести новые выборы.

В поддержку Гуайдо сразу же выступил президент США Дональд Трамп. США призвали Мадуро оставить свой пост и передать власть лидеру оппозиции. «Мы будем тесно сотрудничать с законно избранной Национальной ассамблеей с целью способствовать возвращению Венесуэлы к демократии и верховенству закона в соответствии с Межамериканской демократической хартией», — заявил глава Госдепартамента США.

Несколько стран Латинской Америки, а также Канада поддержали лидера оппозиции Венесуэлы.

В некоторых городах Венесуэлы оппозиция организовала акции протеста против действующей власти. Сообщается о шести погибших во время протестов.

Напомним, 10 января 2019 года Николас Мадуро во второй раз вступил в полномочия президента Венесуэлы. Президентский срок закончится в 2025 году. США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) сразу заявили, что не признают его полномочий.