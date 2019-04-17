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Опубликован доклад спецпрокурора Мюллера по итогам «российского расследования»

18.04.2019 18:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обнародован доклад, подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером по итогам расследования о возможном российском вмешательстве в выборы американского президента. В документе более 400 страниц, но секретные сведения и некоторые показания свидетелей из него убраны.


Фото: Reuters

Перед публикацией доклада генпрокурор США Уильям Барр провел специальную пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о расследовании Мюллера.

Затем записанный на CD доклад был доставлен в Конгресс, и лишь после этого документ был выложен в открытый доступ.

Глава юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер объявил, что вызывает Мюллера в Конгресс, чтобы спецпрокурор лично ответил на вопросы по поводу расследования.

Расследование возможного российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп, продолжалось почти два года. Россия вмешательство в выборы категорически отрицала.

В марте генпрокурор Уильям Барр представил Конгрессу краткий отчет с главными итогами доклада Мюллера. Он, в частности, заявил, что спецпрокурор не нашел доказательств сговора команды Дональда Трампа с Россией перед выборами 2016 года.

Конгресс потребовал опубликовать полный доклад. Противники Трампа указывали, что Барр, назначенный Трампом, мог быть необъективен, объявляя о результатах расследования Мюллера. Минюст согласился на публикацию.

 
 
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В документе более 400 страниц, но секретные сведения и некоторые показания свидетелей из него убраны.
 
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