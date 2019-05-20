В московском метро поезда застряли в тоннеле на несколько часов

Источник материала: БелТА

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три поезда на несколько часов застряли сегодня в тоннеле на Солнцевской линии Московского метрополитена. Такая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте метро Москвы, сообщает БЕЛТА.

Пассажиров трех поездов уже доставили на станцию буксировочным составом. "Основная причина - потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро работают над устранением поломки. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", - говорится в сообщении.

Закрыты входы на станции "Петровский парк", "Шелепиха" и "Савеловская" Большой кольцевой линии. Движение поездов приостановлено от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская".

Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии.-0-