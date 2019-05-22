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Интерпол сообщил о разгроме крупной сети педофилов. Самой младшей жертве было 15 месяцев
23.05.2019 18:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Интерпол сообщил о разгроме сети педофилов, действовавшей
Самой младшей жертве преступников было всего лишь 15 месяцев. 50 детей спасены. Всего сексуальному насилию подверглись, судя по всему, более ста детей, следователи устанавливают их личности. Детские порно выкладывались в даркнете на сайте, у которого было почти 63 тысяч подписчиков.
Длительные сроки лишения свободы
В Таиланде власти арестовали главного администратора веб-сайта. За сексуальное насилие в отношении 11 детей он был приговорен к 146 годам тюремного заключения. В числе жертв преступника был и его собственный племянник. Злоумышленник заманивал детей в свой дом, предлагая им еду, бесплатный интернет и игру в футбол.
В Австралии арестован его подельник, который фигурирует на многочисленных фото и видео. Он подверг сексуальному насилию 15-месячного ребенка и был приговорен к 40 годам лишения свободы. Это самое суровое наказание, когда-либо вынесенное педофилу в Австралии.
Генеральный секретарь Интерпола в Германии Юрген Шток назвал разгром сети педофилов «мощным сигналом» операторам веб-сайтов, распространяющих детские порно. «Мы видим вас, и вы будете привлечены к ответу», — заявил он. Операция Интерпола продолжалась более двух лет. Аналогичные следственные действия проводятся еще в 60 странах. Ожидаются новые аресты.
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Операция Интерпола продолжалась более двух лет. Аналогичные следственные действия проводятся еще в 60 странах. Ожидаются новые аресты.
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