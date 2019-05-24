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Две недели на воде из ручья и ягодах. На Гавайях нашли пропавшую туристку

25.05.2019 20:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

35-летняя американская путешественница Аманда Эллер, которая пропала на острове Мауи на Гавайях во время пешего похода более двух недель назад, обнаружена живой и почти невредимой, хотя и сильно исхудавшей.


Аманда, которая работает преподавателем йоги, была найдена группой добровольцев в глубоком овраге. Фото: Javier Cantellops, взято с сайта Русской службы Би-би-си

В пятницу ее заметили со спасательного вертолета. 8 мая этого года она пропала во время туристического похода по острову. Родные и друзья организовали интенсивную кампанию поисков и предложили денежное вознаграждение тому, кто найдет Аманду.

Судя по первым сообщениям, она отстала от группы, подвернув ногу. Ее мать Джулия, которая встретилась с дочерью в местной больнице, отметила, что Аманда находится в удивительно хорошей форме, принимая во внимание то, как долго она находилась в изоляции от людей.

Аманда сильно похудела, но, судя по сообщениям местной прессы, выжила, питаясь ягодами и утоляя жажду водой из источников.

Автомобиль и мобильный телефон Аманды Эллер были найдены на парковке лесного заповедника Макавао, что побудило организаторов кампании по ее спасению считать, что она заблудилась в лесу.

Ее мать Джулия сообщила местным журналистам, что ни разу не усомнилась в том, что ее дочь жива.

«Я ни на минуту не теряла надежды, — сказала она. — Хотя иногда я испытывала приступы отчаяния, я верила, что если мы будем продолжать поиски, мы обязательно найдем Аманду».

Приятель Аманды был последним, кто видел ее до исчезновения. Он был уверен, что она заблудилась в лесу.


Вертолет, деньги на который собрали через приложение GoFundMe, обнаружил Аманду в этом районе. Фото: Javier Cantellops, взято с сайта Русской службы Би-би-си

Спустя 15 суток после ее исчезновения трое участников поисков заметили Аманду с вертолета на дне глубокого оврага.

«Мы были вне себя от радости. Мы изо всех сил старались как можно быстрее добраться до нее», — рассказывает Крис Берквест, участник спасательного отряда.

Другой участник поисковой группы, пилот вертолета Ксавье Кантеллопс, разместил фото и видеоизображения Аманды в социальных сетях. Он назвал день, когда она была найдена, лучшим днем своей жизни.

 
 
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35-летняя американская путешественница Аманда Эллер, которая пропала на острове Мауи на Гавайях во время пешего похода более двух недель назад, обнаружена живой и...
 
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