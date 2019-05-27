Президент Австрии назначил врио канцлера после скандала с «россиянкой»

Источник материала: Tut.by

Президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил главу переходного правительства, который будет исполнять обязанности канцлера после отставки Себастьяна Курца. Им станет глава Минфина Хартвиг Лёгер, сообщает Kronen Zeitung.



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Лёгер останется главой правительства лишь до того момента, пока не будет найден новый канцлер. Преемник Лёгера будет руководить Кабмином до новых парламентских выборов осенью. В Австрии правительство формируется партиями, набравшими наибольшее число голосов на выборах.

Лёгер должен будет представлять Австрию на внеочередном саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе 28 мая. Как отмечает Kronen Zeitung, назначение нового канцлера может означать набор в Кабинет министров «с нуля» — назначение новых министров возможно только по представлению полноправного главы Кабмина. Другим вариантом могло быть временное продолжение работы текущего состава Кабмина.

Официально прекращение полномочий действующего Кабинета министров произойдет завтра, 28 мая. По словам ван дер Беллена, он рассчитывает, что новое правительство удастся сформировать до конца недели.

Вотум недоверия правительству нижняя палата парламента Австрии вынесла 27 мая. Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру. Правительство Австрии было сформировано в 2017 году коалицией Партии свободы (которую возглавлял Хайнц-Кристиан Штрахе) и Австрийской народной партией, которую возглавляет канцлер Себастьян Курц.

Причиной политического кризиса стала публикация видеозаписи , на которой Штрахе на Ибице беседует с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха и назвавшей себя Аленой Макаровой. В разговоре речь шла о возможности некоторых россиян спонсировать избирательную кампанию Штрахе в 2016 году в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung. После публикации материалов беседы Штрахе, занимавший пост вице-канцлера, ушел в отставку. 24 мая он подал заявление в прокуратуру против трех лиц, которые могут быть причастны к производству видеозаписи. По его словам, компрометирующий материал был снят незаконно с использованием средств скрытой съемки. Штрахе утверждал, что он был втянут в постановочную сцену, а женщина была гражданкой Латвии.