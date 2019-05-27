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Президент Австрии назначил врио канцлера после скандала с «россиянкой»
27.05.2019 23:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил главу переходного правительства, который будет исполнять обязанности канцлера после отставки Себастьяна Курца. Им станет глава Минфина Хартвиг Лёгер,
Лёгер останется главой правительства лишь до того момента, пока не будет найден новый канцлер. Преемник Лёгера будет руководить Кабмином до новых парламентских выборов осенью. В Австрии правительство формируется партиями, набравшими наибольшее число голосов на выборах.
Лёгер должен будет представлять Австрию на внеочередном саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе 28 мая. Как отмечает Kronen Zeitung, назначение нового канцлера может означать набор в Кабинет министров «с нуля» — назначение новых министров возможно только по представлению полноправного главы Кабмина. Другим вариантом могло быть временное продолжение работы текущего состава Кабмина.
Официально прекращение полномочий действующего Кабинета министров произойдет завтра, 28 мая. По словам ван дер Беллена, он рассчитывает, что новое правительство удастся сформировать до конца недели.
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