Россия договорилась с пострадавшими от «грязной» нефти странами о принципах компенсации ущерба

Источник материала: Tut.by

Все участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг поставок загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» пришли к общему пониманию принципов, как будет рассчитываться размер компенсаций за поставку некондиционной нефти, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.



Фото: neftianka.ru

«Сегодня завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и компаниями-грузополучателями. Достаточно эффективный, хороший день прошел, мы подписали протокол по итогам. Все стороны, все участники его завизировали, что является достаточно важным моментом. Мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята, конкретные суммы [компенсаций] сегодня не обсуждали, потому что для этого еще слишком рано. Но процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами», — сказал Сорокин.

Он добавил, что сторонам предстоит большая работа по определению конкретных сумм компенсаций, однако сегодня были заложены все предпосылки для того, чтобы чистая нефть 9 июня поступила на границу с Польшей.

«По всем остальным направлениям чистая нефть уже поступает, в Южную Европу — с конца месяца. Надеюсь, что в ближайшие шесть дней мы увидим чистую нефть и по северной ветке», — отметил Сорокин.

«Следующая отчетная дата — 9 июня, когда чистая нефть должна поступить на границу между Беларусью и Польшей, а 10 числа мы рассчитываем, что может иметься техническая возможность для того, чтобы она пошла на Адамову заставу. До этой даты мы рассчитываем, что все заинтересованные стороны финализируют [подготовку к приему чистой нефти] или хотя бы дойдут до того этапа, когда будет возможность принять эту нефть», — добавил замминистра.

Размер компенсаций определят индивидуально

Сорокин отметил, что, несмотря на то что стороны выработали общий механизм определения размера ущерба от загрязненной нефти и последующих компенсаций, эти показатели будут рассчитываться индивидуально для каждого грузополучателя и грузоотправителя.

«Он [механизм расчета ущерба] для каждого НПЗ и для каждого грузополучателя единый. Естественно, будут учитываться разумные обоснованные издержки, которые стороны понесли, но это дело грузополучателя и грузоотправителя — договориться о разумной сумме», — сказал замминистра.

«Мы сейчас дали коллегам механизм, как потом это будет компенсироваться уже компаниям. Нельзя единую сумму назвать для всех — у всех различная стоимость фондирования, складирования, скорость подмеса нефти, то есть каждая компания, каждый получатель имеет различные издержки в этой ситуации, это будут уже определять нефтяные компании со своими клиентами. Мы довели общий принцип для всех участников, соответственно, все понимают, как это будет рассчитываться», — пояснил он.

Предварительно механизм расчета компенсации обсуждался с нефтяными компаниями и «Транснефтью» в правительстве, а уже затем был представлен иностранным коллегам. «Теперь у иностранных коллег есть понимание, как это [расчет ущерба и компенсаций] будет происходить, какие процедуры, и это дает возможность провести эффективные переговоры непосредственно между теми, у кого есть контрактные обязательства. Соответственно, грузополучатели-грузоотправители. А грузоотправители уже будут разговаривать с «Транснефтью», — заключил Сорокин.

По данным польской нефтеперерабатывающей компании Orlen, «Транснефть» будет компенсировать убытки получателей нефти через российских нефтяников.