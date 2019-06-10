Российского журналиста Ивана Голунова отпустили из полиции

Источник материала: Tut.by

Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова отпустили из полиции. Вечером 11 июня он вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, сообщают российские СМИ.



Фото: Telegram-канал Mash

Сегодня днем МВД России прекратило уголовное преследование Ивана Голунова. Дело прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Обвинения в попытке сбыта наркотиков с него сняты. Сотрудники полиции, которые задерживали Голунова, отстранены от обязанностей на период внутренней проверки.

Вечером с журналиста сняли электронный браслет, который использовался для контроля за его передвижениями, после чего он покинул полицию.



Фото: Telegram-канал Mash

Напомним, журналиста задержали 6 июня в Москве. При личном досмотре у него обнаружили пакет с наркотическим веществом. Позже при обыске в квартире нашли еще несколько пакетов и весы. Полиция опубликовала 9 фотографий , якобы сделанных во время обыска. Позже выяснилось, что только одна была сделана в квартире журналиста.

8 июня журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналиста обвиняют по ч. 4 ст. 228.1 УК (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), наказание по данной статье — от 10 до 20 лет лишения свободы.

Журналист своей вины не признал, он заявил, что все это провокация, а наркотики ему подбросили. 8 июня по решению суда Голунов на два месяца помещен под домашний арест.