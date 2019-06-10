|
Российского журналиста Ивана Голунова отпустили из полиции
11.06.2019 21:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова отпустили из полиции. Вечером 11 июня он вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, сообщают российские СМИ.
Сегодня днем МВД России
Вечером с журналиста сняли электронный браслет, который использовался для контроля за его передвижениями, после чего он покинул полицию.
Напомним, журналиста
8 июня журналисту
Журналист своей вины не признал, он заявил, что все это провокация, а наркотики ему подбросили. 8 июня
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова отпустили из полиции. Вечером 11 июня он вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)