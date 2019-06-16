Польша разместит американских военных в том числе на востоке страны, у границы с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Польша собирается разместить американские войска как минимум в шести точках страны. НАТО хочет укрепить восточный фланг, а значит, и восточную часть Польши. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



Фото: Reuters

Точное месторасположение подразделений пока не называется, ведутся переговоры.

— В соглашении есть пункт, в котором говорится, что эти места будут иметь место в соглашении обеих сторон, мы будем принимать совместное решение. Важно укрепить восточный фланг НАТО, а значит, и восточную часть нашей страны, — сказал Блащак, передает wiadomosci.onet.pl .

По словам министра, присутствие американских войск в Польше будет сдерживать возможного агрессора.

— Возможный захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный конфликт. Присутствие американских войск является гарантией того, что атака на Польшу является атакой на весь альянс НАТО. Это несомненно отпугивает, — сказал Блащак, передает «Польское радио» .

В Польше создадут дивизионное командование: ему будут подчиняться войска США на восточном фланге НАТО.

Блащак заявил, что соглашение о военном сотрудничестве, подписанное президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, изменило характер американского военного присутствия в Польше. Оно подразумевает постоянное присутствие американских солдат на территории страны.

Сейчас в Польше находится 4,5 тысячи американских солдат, по условиям нового соглашения, численность увеличится еще на тысячу.

Польша сама инициировала размещение американской военной базы на своей территории для «сдерживания опасной позиции России». Власти также заявили о готовности выделить на обустройство базы 2 млрд долларов.