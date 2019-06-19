Трамп заявил, что проведет встречи с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке. Такое заявление глава американской администрации сделал в интервью телеканалу Fox News , которое было показано в среду вечером.



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«Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, — сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, каким он видит развитие отношений с российским лидером и Китаем. — Вообще я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20».

Трамп также отметил, что ухудшению отношений между США и Россией поспособствовала «охота на ведьм», имея в виду расследование инкриминируемого Москве вмешательства в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. «У нас будут хорошие отношения с Россией, и у нас будут хорошие отношения с Китаем. Это очень важно», — подчеркнул американский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что график двусторонних переговоров Путина на полях саммита G20 в Осаке еще верстается, точной информации о встрече российского лидера с Трампом пока нет.