Президент Ирака исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану

Источник материала: Tut.by

Багдад ни при каких обстоятельствах не позволит США использовать американские базы на территории Ирака для нанесения военного удара по Ирану. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью телекомпании CNN президент Ирака Бархам Салех.



Бархам Салех. Фото: Reuters

«Мы не хотим, чтобы наша территория превращалась в промежуточный плацдарм для любых враждебных действий против какого-либо нашего соседа, включая Иран», — подчеркнул Салех. «Это определенно не является составной частью соглашения между правительством Ирака и Соединенными Штатами», — добавил он, напомнив, что войска США и антитеррористической коалиции присутствуют в Ираке по приглашению властей этой страны для выполнения «единственной задачи противодействовать» террористической группировке «Исламское государство». Срок присутствия иностранных воинских контингентов будет «зависеть от потребностей иракского правительства и анализа [оперативной обстановки] нашим командованием», — заверил Салех.

«Мы действительно обеспокоены эскалацией [напряженности между США и Ираном] и ее последствиями для Ирака. Ирак прошел ад в последние сорок лет, — продолжал Салех, назвав в качестве наиболее яркого примера борьбу с ИГ. — Мы хотим сосредоточиться на восстановлении, примирении и движении вперед, не давая затащить себя обратно в динамику конфликта. Я хочу сказать всем странам региона, а также международным игрокам о том, что стабильность и безопасность Ирака жизненно важны, и не стоит недооценивать достигнутые успехи в этом направлении», — заметил президент.

Он позитивно расценил заявления президента США Дональда Трампа о том, что передумал в последний момент наносить военный удар по Ирану. «Мы, конечно же, счастливы тем, что война была предотвращена. Эта часть мира проходила через циклы конфликтов так долго, что новая война нам не нужна. Военного решения этой проблемы нет», — убежден Салех.

Вопросы к президенту Ирака были обусловлены интервью президента США Дональда Трампа телекомпании CBS в минувшем феврале. Трамп в интервью пояснил, что хотел бы сохранить американскую военную базу в Ираке главным образом для того, чтобы иметь возможность «немного приглядывать за Ираном, который является настоящей проблемой». Во вторник на своей странице в Twitter президент США пригрозил Тегерану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Америки.

Обострение обстановки

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.