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Евросоюз ввел санкции против Турции из-за бурения кипрского шельфа

16.07.2019 00:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет ЕС одобрил введение санкций против Турции из-за бурения шельфа в исключительной экономической зоне Кипра.

Евросоюз приостановит переговоры по соглашению о воздушных перевозках и отменит ряд совещаний на высоком уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией, а также сократит объем помощи стране по подготовке к вступлению в союз. Европейскому инвестиционному банку предложено пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, особенно в области кредитования с государственной поддержкой.

На шельфе в исключительной экономической зоне Кипра находятся большие залежи нефти и газа. Турция много лет оспаривает границы этой зоны.

В мае Турция направила в район шельфа буровое судно для проведения геолого-разведочных работ, заявив, что они продлятся четыре месяца. Несмотря на последовавшие призывы ЕС и США отказаться от бурения, в начале июля Анкара прислала в регион еще одно судно.

 
 
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Совет ЕС одобрил введение санкций против Турции из-за бурения шельфа в исключительной экономической зоне Кипра.
 
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