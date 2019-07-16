Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение «Боинга» на Донбассе в 2014 году

Источник материала: Tut.by

Накануне пятой годовщины крушения малайзийского «Боинга» на Донбассе Совет ЕС принял декларацию с призывом к России признать ответственность за катастрофу.



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«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые еще впереди», — сказано в сообщении .

В заявлении отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех человек.

Недавно группа международных следователей назвали обвиняемых в причастности к крушению «Боинга». Это граждане России Игорь Гиркин (экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие считает, что они причастны к доставке зенитно-ракетного комплекса на Донбасс, из которого впоследствии был сбит «Боинг». По мнению следователей, ЗРК «Бук» принадлежал курской 53-й зенитной ракетной бригаде и после запуска был доставлен обратно в Россию. На март 2020 года назначен суд, но расследование продолжается.