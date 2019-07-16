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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение «Боинга» на Донбассе в 2014 году
16.07.2019 23:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Накануне пятой годовщины крушения малайзийского «Боинга» на Донбассе Совет ЕС принял декларацию с призывом к России признать ответственность за катастрофу.
«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые еще впереди», — сказано в
В заявлении отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех человек.
Недавно группа международных следователей
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Накануне пятой годовщины крушения малайзийского «Боинга» на Донбассе Совет ЕС принял декларацию с призывом к России признать ответственность за катастрофу.
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