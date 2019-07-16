ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение «Боинга» на Донбассе в 2014 году

16.07.2019 23:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Накануне пятой годовщины крушения малайзийского «Боинга» на Донбассе Совет ЕС принял декларацию с призывом к России признать ответственность за катастрофу.


Фото: Reuters

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые еще впереди», — сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех человек.

Недавно группа международных следователей назвали обвиняемых в причастности к крушению «Боинга». Это граждане России Игорь Гиркин (экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие считает, что они причастны к доставке зенитно-ракетного комплекса на Донбасс, из которого впоследствии был сбит «Боинг». По мнению следователей, ЗРК «Бук» принадлежал курской 53-й зенитной ракетной бригаде и после запуска был доставлен обратно в Россию. На март 2020 года назначен суд, но расследование продолжается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне пятой годовщины крушения малайзийского «Боинга» на Донбассе Совет ЕС принял декларацию с призывом к России признать ответственность за катастрофу.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Валаам - остров, который не поделили монахи и миряне. Куда Путин везет Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика