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В Литве от имени МИД распространили сообщение о размещении в стране ядерного оружия

18.10.2019 21:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ложную новость о размещении на территории Литвы тактического ядерного оружия США распространили хакеры от имени Министерства иностранных дел. Об этом сообщает издание DELFI.


Фото: DELFI

«Информируем, что 18 октября Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД не распространял сообщение для прессы о намерениях учредить военную базу США в Литве. Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака. Этот инцидент расследуют компетентные органы», — говорится в распространенном 18 октября сообщении МИД.

В ложном сообщении шла речь о том, что президент Литвы Гитанас Науседа якобы предложил построить на территории республики военную базу США для перемещения туда тактического ядерного оружия с турецкой базы Инджирлик. Там же утверждалось, что в октябре в Литву прибывают около 500 американских военных для строительства необходимой инфраструктуры. Батальон такого численного состава действительно направлен в Литву на полгода для проведения совместных учений Atlantic Resolve с литовскими подразделениями. Вооружение, включая танки Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, прибудут позднее. Они будут располагаться на военной базе в Пабраде до весны 2020 года.

Фальшивый пресс-релиз, по данным министерства, получили многие СМИ, дипломатические представительства и учреждения в странах НАТО, ряд диппредставительств.

 
Теги: Новости
 
 
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Ложную новость о размещении на территории Литвы тактического ядерного оружия США распространили хакеры от имени Министерства иностранных дел.
 
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