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Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили в прокуратуре
19.10.2019 15:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии. Об этом
По словам Габунии, целью расследования служит вмешательство во внутренние дела компании, а также арест экс-гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамия. Журналист отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому не может рассказать детали допроса.
В начале июля Габуния в эфире передачи P. S.
Габунию вызвали на допрос 4 октября. В Генпрокуратуре отмечали, что допрос связан с расследованием о превышении служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», а также с присвоением денежных средств и имущества телеканала. Прокуратура также вызвала на допрос экс-главу службы новостей Меладзе.
В начале августа Генпрокуратура предъявила Гварамии обвинение в связи с умышленным нанесением денежного ущерба компании. Из-за его действий, по данным следствия, «Рустави 2» недополучила 6,764 млн лари (более 2 млн долларов).
В начале сентября бывшему генеральному директору телекомпании предъявили новые обвинения — в присвоении и растрате большого количества средств телеканала и в подделке документов.
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Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии.
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