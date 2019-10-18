Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили в прокуратуре

Источник материала: Tut.by

Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии. Об этом сообщается на сайте телеканала.



Георгий Габуния. Фото: GioGabu / Facebook

По словам Габунии, целью расследования служит вмешательство во внутренние дела компании, а также арест экс-гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамия. Журналист отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому не может рассказать детали допроса.

В начале июля Габуния в эфире передачи P. S. нецензурно высказался в адрес Путина и его покойных родителей. В августе журналист был уволен вместе с гендиректором службы новостей Нодаром Меладзе и другими сотрудниками компании. По словам гендиректора «Рустави 2» Пааты Салии, увольнения были связаны с финансовыми проблемами и ущербом, который сотрудники нанесли компании.

Габунию вызвали на допрос 4 октября. В Генпрокуратуре отмечали, что допрос связан с расследованием о превышении служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», а также с присвоением денежных средств и имущества телеканала. Прокуратура также вызвала на допрос экс-главу службы новостей Меладзе.

В начале августа Генпрокуратура предъявила Гварамии обвинение в связи с умышленным нанесением денежного ущерба компании. Из-за его действий, по данным следствия, «Рустави 2» недополучила 6,764 млн лари (более 2 млн долларов).

В начале сентября бывшему генеральному директору телекомпании предъявили новые обвинения — в присвоении и растрате большого количества средств телеканала и в подделке документов.