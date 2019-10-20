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В Чили продолжаются массовые беспорядки из-за повышения цен на метро: 10 погибших

21.10.2019 07:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в прошлый понедельник, 14 октября, после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (4 цента) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны, сообщает RPP.


Фото: Reuters

В ходе акций протеста против повышения цен на проезд на метро были задержаны более 1,4 тыс. человек, 614 из них — в Сантьяго. Более 500 человек пострадали, 62 сотрудника полиции получили ранения. 

Десять человек погибли, большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах, которые начали грабить в ходе беспорядков.



В связи со сложившейся ситуацией в Чили объявили чрезвычайное положение в столице и ряде других городов. В Сантьяго, Консепсьоне и Вальпараисо с 20 октября был объявлен комендантский час. Несмотря на введенную меру в городах были зафиксированы беспорядки, грабежи и случаи мародерства.

Президент Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.

 
 
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В ходе акций протеста против повышения цен на проезд на метро были задержаны более 1,4 тыс. человек, 614 из них - в Сантьяго. При столкновении с демонстрантами 62...
 
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