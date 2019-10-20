Военный конвой США забросали камнями и овощами: видео из Сирии

Источник материала: Tut.by

В сирийском городе Эль-Камышлы местные жители забросали камнями и овощами военный конвой США. По приказу Дональда Трампа американские войска покидают регион Сирии, чье население преимущественно состоит из курдов. Местные жители считают это предательством, так как курды долгое время сражались против "Исламского государства" на стороне Штатов. Теперь регион открыт для турецких сил, проводящих в нем операцию «Источник мира».