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Военный конвой США забросали камнями и овощами: видео из Сирии

21.10.2019 16:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сирийском городе Эль-Камышлы местные жители забросали камнями и овощами военный конвой США. По приказу Дональда Трампа американские войска покидают регион Сирии, чье население преимущественно состоит из курдов. Местные жители считают это предательством, так как курды долгое время сражались против "Исламского государства" на стороне Штатов. Теперь регион открыт для турецких сил, проводящих в нем операцию «Источник мира».

 
 
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Местное население считает вывод войск предательством.
 
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