|
Жители Генуи засняли у побережья невероятных размеров водяной смерч
08.11.2019 15:15 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОгромная воронка прошлась возле Лигурийского берега. Зрелищные кадры напугали местных жителей, однако на город смерч, к счастью, так и не обрушился.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огромная воронка прошлась возле Лигурийского берега. Зрелищные кадры напугали местных жителей, однако на город смерч, к счастью, так и не обрушился.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)