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Взрывы в центре Бишкека привели к жертвам
08.11.2019 15:08 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОт ожогов скончалась одна из работниц кафе, в котором произошло ЧП. Не менее 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Напомним,
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От ожогов скончалась одна из работниц кафе, в котором произошло ЧП. Не менее 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Напомним, серия мощных взрывов...
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