Эрдоган лично вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком»

Источник материала: Tut.by

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что он лично вернул американскому коллеге Дональду Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв «не быть дураком». Об этом он сообщил на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам переговоров.



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«Эти письма я сегодня вернул господину президенту. Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин [командующий СДС Мазлюм Кобани] был собеседником такой страны, как Америка. Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан», — подчеркнул Эрдоган.

В середине октября СМИ США опубликовали датированное 9 октября послание, которое Трамп отправил Эрдогану. Американский лидер в нем предлагал Анкаре заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики.

«Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду», — отмечал Трамп.

Американский лидер призывал Эрдогана «не быть крутым парнем» и «не быть дураком», а также сообщал о намерении в скором времени позвонить ему. В нем Трамп также сообщил, что командующий вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Абди выразил готовность провести переговоры с Эрдоганом.

Многие СМИ и политики в США и других странах высмеяли стиль, в котором было написано послание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ отметила: «У нас есть новый образец эпистолярного жанра, который, конечно, войдет в учебники, я уж только не знаю по чему — по дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 17 октября заявил, что Анкара ответила на письмо Трампа началом военной операции на севере Сирии. Министр подчеркнул, что турецкая сторона «никогда не видела, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма».

Трамп и Эрдоган поручили ключевым министрам проработать ситуацию с С-400

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган поручили своим ключевым министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С таким заявлением американский лидер выступил в среду на совместной пресс-конференции с Эрдоганом.

«Приобретение Турцией передового российского военного оборудования, такого как С-400, создает очень серьезные испытания для нас, и мы говорим об этом постоянно, мы говорили об этом сегодня, мы будем говорить в будущем, надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию», — сказал он.

«Мы обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с С-400», — добавил Трамп.

«Для того, чтобы достичь прогресса на других направлениях, крайне необходимо, чтобы мы решили проблему, касающуюся покупки Турцией российских ЗРС С-400, что укрепит наши партнерские отношения в области обороны», — отметила в свою очередь пресс-служба Белого дома в заявлении по итогам встречи лидеров двух стран.

Эрдоган заявил, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о готовности приобрести зенитные ракетные комплексы Patriot, если Вашингтон согласится предоставить выгодные условия.

"Мы можем преодолеть разногласия вокруг [российских зенитных ракетных систем] С-400 и [американских истребителей пятого поколения] F-35. Я сказал президенту о своем желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение", - подчеркнул Эрдоган.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона).

Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.