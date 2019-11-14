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Во Франции 200 тысяч домов остались без электричества
15.11.2019 07:13 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTФранцию накрыл снегопад. Из-за обрывов проводов вследствие падения деревьев и тяжести снега без света остались 200 тысяч домов. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста. В результате снежных заносов на железной дороге между Греноблем и Лионом остановился поезд, оставшийся без отопления и света. Состав был эвакуирован.
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Францию накрыл снегопад. Из-за обрывов проводов вследствие падения деревьев и тяжести снега без света остались 200 тысяч домов. В департаменте Изер упавшее дерево...
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