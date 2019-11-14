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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Франции 200 тысяч домов остались без электричества Францию накрыл снегопад. Из-за обрывов проводов вследствие падения деревьев и тяжести снега без света остались 200 тысяч домов. В департаменте Изер упавшее дерево...

Францию накрыл снегопад. Из-за обрывов проводов вследствие падения деревьев и тяжести снега без света остались 200 тысяч домов. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста. В результате снежных заносов на железной дороге между Греноблем и Лионом остановился поезд, оставшийся без отопления и света. Состав был эвакуирован.