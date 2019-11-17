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Наводнение в Венеции стало сильнейшим за 148 лет

18.11.2019 06:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным мэрии Венеции, ущерб от сильнейшего за последние 148 лет наводнения, составил один миллиард евро. ЕС и Россия предложили городу помощь в преодолении последствий бедствия.


Фото: Reuters

Разрушительное наводнение в Венеции, продолжающееся уже несколько дней, было признано самым сильным за последние 148 лет. В воскресенье, 17 ноября, вода в городе поднялась до 150 сантиметров над уровнем моря, превысив в течение недели уже в четвертый раз отметку в 140 сантиметров. Как сообщает информагентство Reuters, это первый подобный случай с начала ведения наблюдений за изменением уровня воды в Венеции в 1872 году.

По его словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, в результате очередного повышения уровня воды в воскресенье итальянский город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказался затопленным на 70 процентов. Площадь Святого Марка, как самая низкая точка города, была перекрыта по соображениям безопасности, многие музеи — закрыты. Общественный транспорт также ходил с сильными ограничениями.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, Бруньяро призвал горожан проявлять «максимальную осторожность», указав, однако, что ситуация находится под контролем. Венецианцы не позволят себя «сломать» и «становятся на колени только во время молитвы», заявил при этом градоначальник.

Во вторник из-за сильного ветра вода в Венеции поднялась до уровня 187 сантиметров, почти достигнув рекордной отметки 1966 года в 194 сантиметра. При этом пострадала каждая вторая церковь в городе.

Общий ущерб от стихийного бедствия, по оценкам местных властей, уже составил около одного миллиарда евро. По словам Бруньяро, многие страны, в том числе члены Евросоюза и Россия, уже предложили Венеции помощь в преодолении последствий наводнения. Теперь чиновник планирует создать в городе международный центр изучения изменения климата, который занимался бы, кроме прочего, проблемами загрязнения воды. «Я хочу обратиться к ученым с убедительным призывом: приезжайте сюда», — заявил Бруньяро.

 
 
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По данным мэрии Венеции, ущерб от сильнейшего за последние 148 лет наводнения, составил один миллиард евро. ЕС и Россия предложили городу помощь в преодолении...
 
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