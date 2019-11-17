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Наводнение в Венеции стало сильнейшим за 148 лет
18.11.2019 06:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным мэрии Венеции, ущерб от сильнейшего за последние 148 лет наводнения, составил один миллиард евро. ЕС и Россия предложили городу помощь в преодолении последствий бедствия.
Разрушительное
По его словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, в результате очередного повышения уровня воды в воскресенье итальянский город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказался затопленным на 70 процентов. Площадь Святого Марка, как самая низкая точка города, была перекрыта по соображениям безопасности, многие музеи — закрыты. Общественный транспорт также ходил с сильными ограничениями.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, Бруньяро призвал горожан проявлять «максимальную осторожность», указав, однако, что ситуация находится под контролем. Венецианцы не позволят себя «сломать» и «становятся на колени только во время молитвы», заявил при этом градоначальник.
Во вторник из-за сильного ветра вода в Венеции поднялась до уровня 187 сантиметров, почти достигнув рекордной отметки 1966 года в 194 сантиметра. При этом пострадала каждая вторая церковь в городе.
Общий ущерб от стихийного бедствия, по оценкам местных властей, уже составил около одного миллиарда евро. По словам Бруньяро, многие страны, в том числе члены Евросоюза и Россия, уже предложили Венеции помощь в преодолении последствий наводнения. Теперь чиновник планирует создать в городе международный центр изучения изменения климата, который занимался бы, кроме прочего, проблемами загрязнения воды. «Я хочу обратиться к ученым с убедительным призывом: приезжайте сюда», — заявил Бруньяро.
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По данным мэрии Венеции, ущерб от сильнейшего за последние 148 лет наводнения, составил один миллиард евро. ЕС и Россия предложили городу помощь в преодолении...
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