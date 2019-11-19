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Cына экс-президента ФРГ убили во время лекции

20.11.2019 06:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сын бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера, который занимал свой пост с 1984 по 1994 год, 59-летний Фриц фон Вайцзеккер, умер вечером во вторник после ножевого ранения во время лекции в берлинской больнице. Об этом сообщает информационный онлайн-портал RBB со ссылкой на местную полицию.


Фриц фон Вайцзеккер, Фото: Schlosspark-Klinik

Отмечается, что преступление было совершено на территории расположенной в районе Шарлоттенбург в Берлине клиники Schlosspark-Klinik, в которой Фриц фон Вайцзеккер занимал пост главного врача с 2005 года. Неизвестный мужчина подошел к сыну бывшего президента ФРГ и ударил его ножом в то время, когда Фриц фон Вайцзеккер читал лекцию.

По данным полиции, один из присутствующих попытался вмешаться, однако был ранен. Сотрудники сил безопасности вскоре прибыли на место происшествия и с помощью слушателей задержали преступника. Информации о мотивах его поступка не приводится, проводится расследование.

 
 
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Сын бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера, который занимал свой пост с 1984 по 1994 год, 59-летний Фриц фон Вайцзеккер, умер вечером во вторник после ножевого...
 
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