Зеленский снова поехал на Донбасс и открыл мост на линии разграничения

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине в Минске Мартин Сайдик и послы Германии и Франции 20 ноября открыли разрушенный в 2015 году в результате боевых действий мост в Станице Луганской, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский посетил контрольный пункт въезда / выезда «Станица Луганская». По этому мосту через реку Северский Донец местные жители пересекают линию разграничения. Разрушенный мост планировали открыть через два дня, но президент поручил это сделать сегодня.



Фото: пресс-служба президента Украины

— Мы благодарим ОБСЕ, спасибо нашим близким друзьям — послам Германии, Франции, представителям всех стран, которые приезжают сюда и смотрят, что мы действительно делаем шаг за шагом. От обещаний — к реальным действиям. Мы построили этот мост, построили дорогу. Скажу вам честно, что это сложная работа, — заявил он.









Зеленский считает, что восстановление моста — демонстрация реальных действий украинской власти. О начале восстановления моста Зеленский заявлял в начале сентября.





Восстановление переправы в районе Станицы Луганской — это часть международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.





Зеленский рассказал, что на трех участках разведения сил — в Станице Луганской, Золотом и Петровском обстрелов сейчас нет.





Он также озвучил четыре главных вопроса , которые планирует обсудить на встрече в «нормандском формате»:

конкретные сроки возвращения всех украинских пленных;

длительное прекращение огня на Донбассе;

вопрос передачи Украине контроля над всей протяженностью украино-российской границы ;

возможность проведения местных выборов «уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории».