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Зеленский снова поехал на Донбасс и открыл мост на линии разграничения

20.11.2019 19:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине в Минске Мартин Сайдик и послы Германии и Франции 20 ноября открыли разрушенный в 2015 году в результате боевых действий мост в Станице Луганской, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский посетил контрольный пункт въезда / выезда «Станица Луганская». По этому мосту через реку Северский Донец местные жители пересекают линию разграничения. Разрушенный мост планировали открыть через два дня, но президент поручил это сделать сегодня.


Фото: пресс-служба президента Украины

— Мы благодарим ОБСЕ, спасибо нашим близким друзьям — послам Германии, Франции, представителям всех стран, которые приезжают сюда и смотрят, что мы действительно делаем шаг за шагом. От обещаний — к реальным действиям. Мы построили этот мост, построили дорогу. Скажу вам честно, что это сложная работа, — заявил он.



Зеленский считает, что восстановление моста — демонстрация реальных действий украинской власти. О начале восстановления моста Зеленский заявлял в начале сентября.


Восстановление переправы в районе Станицы Луганской — это часть международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.


Зеленский рассказал, что на трех участках разведения сил — в Станице Луганской, Золотом и Петровском обстрелов сейчас нет.


Он также озвучил четыре главных вопроса, которые планирует обсудить на встрече в «нормандском формате»:

  • конкретные сроки возвращения всех украинских пленных;
  • длительное прекращение огня на Донбассе;
  • вопрос передачи Украине контроля над всей протяженностью украино-российской границы ;
  • возможность проведения местных выборов «уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории».
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине в Минске Мартин Сайдик и послы Германии и Франции 20 ноября открыли...
 
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