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Зеленский снова поехал на Донбасс и открыл мост на линии разграничения
20.11.2019 19:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине в Минске Мартин Сайдик и послы Германии и Франции 20 ноября открыли разрушенный в 2015 году в результате боевых действий мост в Станице Луганской,
Зеленский посетил контрольный пункт въезда / выезда «Станица Луганская». По этому мосту через реку Северский Донец местные жители пересекают линию разграничения. Разрушенный мост планировали открыть через два дня, но президент поручил это сделать сегодня.
— Мы благодарим ОБСЕ, спасибо нашим близким друзьям — послам Германии, Франции, представителям всех стран, которые приезжают сюда и смотрят, что мы действительно делаем шаг за шагом. От обещаний — к реальным действиям. Мы построили этот мост, построили дорогу. Скажу вам честно, что это сложная работа, — заявил он.
Зеленский считает, что восстановление моста — демонстрация реальных действий украинской власти. О начале восстановления моста Зеленский заявлял в начале сентября.
Восстановление переправы в районе Станицы Луганской — это часть международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.
Зеленский рассказал, что на трех участках разведения сил — в Станице Луганской, Золотом и Петровском обстрелов сейчас нет.
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Президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине в Минске Мартин Сайдик и послы Германии и Франции 20 ноября открыли...
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