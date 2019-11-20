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ФСБ в ответ на претензии Украины опубликовала видео состояния «угробленных кораблей»

21.11.2019 11:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинские суда, задержанные в Керченском проливе, были переданы Украине в нормальном состоянии. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и продемонстрировали в доказательство своих слов видеозапись, которая, как утверждается, была сделана в момент передачи кораблей.

«В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об „угробленных“ россиянами возвращенных Украине бронекатерах „Никополь“ и „Бердянск“, а также буксира „Яны Капу“ со „снятыми плафонами, розетками и унитазами“ Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи», — цитирует ТАСС заявление ЦОС ФСБ.

В ведомстве указывают, что «на кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела „угробить“ суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — заявили в ФСБ.

Накануне, напомним, главнокомандующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что «россияне угробили» корабли.

«Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому», — сказал Воронченко.

 
 
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«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема...
 
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