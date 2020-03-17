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«Задач на Олимпиаде никто не снимал». Девятовский - про наш спорт «на паузе» из-за коронавируса

17.03.2020 15:40 — Коронавирус | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусских легкоатлетов в Польше пытаются вернуть домой, а Максим Недосеков и Алина Талай находятся в странах из «группы риска» распространения коронавируса. Об этом SPORT.TUT.BY рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Далее мы приводим прямую речь спортивного чиновника, который озабочен положением спортсменов из-за отмены соревнований и их подготовкой к Олимпиаде — она должна пройти в августе 2020 года.


Вадим Девятовский (в центре) на церемонии «Атлетика-2017». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Весь спорт в мире поставили на паузу из-за коронавируса, что, если говорить на языке бокса, лично меня повергло в состояние легкого сотрясения. Но только на секунду, потому что нужно приспособиться к новым условиям.

В личном общении со спортсменами обращаю их внимание на то, что пока Олимпийские игры никто не переносил. Как и не снимал перед ними задач по выступлению на Олимпиаде. В сложившихся условиях стараемся обеспечить спортсменов всем, что необходимо для подготовки. Понятно, что горы в Беларуси мы «не слепим», но вместе с медицинским штабом сборной можем сработать успешно.

Говорю спортсменам, что коронавирус — не проблема спорта. Она касается всех. Игнорировать ее нельзя, но вместе с тем спортсменам необходимо продолжать пахать. Помню, в период активных выступлений сломал руку. Не мог метать молот. Кто-то другой предпочел бы отлежаться, но я фанатично относился к делу. Тренироваться не перестал. Нагружал другие части тела и только руку берег до полного восстановления. Ровно так же необходимо отнестись спортсменам к ситуации с переносом соревнований.

Нужно будет закрыть тренировочные арены — ну, что ж, дома тренируйтесь, ребята! Процесс подготовки к Олимпийским играм не должен остановиться, каким бы ни было настроение в связи с отменой контрольных стартов и невозможностью выполнить олимпийский норматив для тех, кто не имеет лицензии на Олимпиаду.


Алина Талай. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для нашей барьеристки Алины Талай стала шоком отмена в январе «зимнего» чемпионата мира по легкой атлетике, который должен был пройти с 13 по 15 марта в китайском Нанкине (чемпионат мира перенесли на год из-за распространения коронавируса на территории Китая. — Прим. TUT.BY). На нем Алина рассчитывала проверить себя перед Олимпиадой, так как часть прошлого сезона пропустила из-за реабилитации после травмы. Радует, что в начале 2020-го она была в призах и побеждала на коммерческих турнирах, приблизившись к личному рекорду в беге в помещениях — ей не хватило всего-то 0,02 сек.

Татьяна Холодович в зимнем сезоне метнула копье на 67,17 м. Причем сделала это не на тренировке, а на Кубке Беларуси по метаниям. Это рекорд мирового сезона в метании копья. У Анны Малыщик также лучшие результат сезона в метании молота, то есть наша сборная была настроена на борьбу на зимнем чемпионате мира, но, увы, он не состоялся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tanya (@tanya_khaladovich) 20 Фев 2020 в 4:11 PST

В эти дни наши ребята должны были вылететь в Португалию на Кубок Европы по метаниям — его тоже отменили. Наш копьеметатель Алексей Котковец в начале года установил национальный рекорд, и планировалось, что он поборется за олимпийскую лицензию. Расстроен, как и многие другие легкоатлеты на ходу, из-за отмены Кубка и попробует взять лицензию на международном турнире памяти Карбышева, который пройдет в Бресте в конце апреля (ограничение на проведение международных массовых мероприятий действует в Беларуси до 6 апреля. — Прим. TUT.BY). Внимательно следим за рекомендациями Минздрава и Минспорта, но продолжаем готовится к соревнованиям в преддверии Олимпиады.

Большинство наших атлетов «сидит» дома, следуя рекомендации отказаться от выездных сборов. В Беларуси ситуация относительно под контролем, нет волны распространения коронавируса. Лично наблюдал за действиями, которые предпринимаются при въезде граждан в Беларусь, когда вместе с нашими юниорами прилетел из Турции, где проходила матчевая встреча. Всех членов нашей сборной проверили в аэропорту.

Слава Богу, сейчас наших спортсменов нет в Китае или других странах из «красной зоны». Хотя ранее наши ребята, вернувшиеся из Китая, законопослушно прошли через 14-дневный карантин, как бы неприятно это не было с учетом подготовки к Олимпиаде.

Те же, кто уже находится за границей, оказались в заложниках у ситуации. Взять нашу группу спортсменов, которая поехала на турнир в Польшу. Вернуть их на родину — отдельная тема, которой мы занимаемся. На сборах в странах из числа «группы риска» находятся, в частности, прыгун в высоту Максим Недосеков (он в российском Кисловодске) и Алина Талай (она в Португалии). Марафонка Ольга Мазуренок — в Кении.


Ольга Мазуренок. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Мы болезненно отнеслись к переносу командного чемпионата мира по спортивной ходьбе, который должен был состояться в Минске 2−3 мая. К началу марта было подано рекордное количество заявок на участие в этом старте — 730 человек. Для спортивной ходьбы, то есть одной дисциплины в легкой атлетике, это очень много. Рассчитывали увидеть острую борьбу за олимпийские лицензии, которые были бы разыграны на чемпионате.

В понедельник в федерации прошло собрание нацкоманды, на котором мы договорились держать атлетов на постоянном контроле и вместе с тем держать их в курсе того, что происходит. Понятно, что атлеты очень заинтересованы, проявляют инициативу и беспокоятся. И в этой ситуации мы должны показать им свою озабоченность и проявить внимание.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусских легкоатлетов в Польше пытаются вернуть домой, а Максим Недосеков и Алина Талай находятся в странах из «группы риска» распространения коронавируса.
 
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